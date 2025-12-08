「金曲歌王」父女出擊！羅文裕曝8歲愛女錄音僅30分鐘就收工

羅文裕與愛女一同合唱〈Darling Kids〉。大賞門文化提供

「金曲客家歌王」羅文裕持續推動客語創作，近日推出融合客語與華語的新單曲〈Darling Kids〉，曲中最大亮點是邀請8歲愛女「羅小鹿」一同錄音並參與MV拍攝。羅文裕給女兒90分高評，大讚客語發音標準、音樂天分十足，只是孩子害羞，在拍攝對嘴畫面時甚至要求「全場清空」，連爸爸也被請出拍攝現場。

〈Darling Kids〉延續羅文裕推動「H-Pop」的宗旨，以流行方式呈現客語，讓更多人自然接觸母語。他笑說每次創作完成後，都會先讓孩子聽Demo，「小鹿會邊聽邊跟唱，代表歌曲過關」，之後再手把手教發音，小鹿甚至會教弟弟，成為一家人共同的音樂時光。

這首歌同時也是台北市萬華大理國小的新校歌，「大理」諧音「Darling」，象徵每位孩子都是師長與父母最珍愛的寶貝。羅文裕以輕鬆俏皮曲風打破傳統校歌框架，並在歌詞寫入火車、故事屋、烏克麗麗等真實校園日常，希望孩子能從歌曲中唱出屬於萬華、屬於大理的驕傲。他更期待未來能帶家人搭乘阿里山小火車旅行，讓孩子認識更多台灣風景。

首次主唱的羅小鹿展現甜美童聲，只花30分鐘就完成錄音，客語發音極為精準。迎接2025年尾聲，三寶爸羅文裕感謝今年小兒子「量量」出生讓家裡更熱鬧，工作也成果豐收。他希望明年能帶全家出國旅行，陪孩子一起看世界。

