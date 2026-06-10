金曲獎倒數！Ozone退伍後首扛重任 李竺芯、呂士軒等4大贏家接力獻聲

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第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋盛大登場，繼主持人與表演嘉賓陣容陸續公開後，主辦單位近日再公布全新亮點，不僅邀請去年金曲獎得主黃子軒、戴曉君 Sauljaljui、呂士軒及李竺芯為入圍VCR獻聲，更首度打破慣例，找來人氣男團Ozone擔任「遞獎大使」，成為本屆典禮另一大焦點。

男團Ozone擔綱首任金曲遞獎大使。（圖／台視 提供）

本屆金曲獎特別邀請去年榮獲金曲肯定的黃子軒、戴曉君 Sauljaljui、呂士軒及李竺芯參與入圍VCR配音，以過來人身分向所有入圍者送上祝福。去年勇奪最佳客語歌手獎及最佳客語專輯獎的黃子軒坦言，過去以入圍者身分參加典禮時難免緊張，笑說：「平常心是不可能的，入圍就太不平常了！」這次改以配音者身分參與，則感到格外榮幸，希望自己的聲音能化作祝福，陪伴所有音樂人迎接重要時刻。

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去年憑專輯《VAIVAIK 尋走》獲得金曲肯定的戴曉君形容，這次參與配音彷彿是在「丟捧花」，將幸運傳遞給下一位得主。她也分享，製作專輯的過程雖然辛苦，但完成作品的那一刻，就覺得自己配得上這份榮耀。

而去年抱回兩座金曲獎的饒舌歌王呂士軒，則透露在錄製VCR時，彷彿重新認識一次今年所有入圍作品，笑稱「辛苦評審了」。他認為，能成為當代音樂的一部分就是件幸福的事，比起最終結果，能夠身處典禮現場感受每個瞬間更加珍貴。

去年狂掃三項大獎、成為金曲最大贏家的李竺芯，今年除了以融合AI科技的〈Sakura Gansha〉角逐最佳MV獎外，也加入VCR配音陣容。外界相當期待她獨具特色的「法式台語」嗓音，將如何為入圍者與觀眾帶來耳目一新的感受。

台語歌后李竺芯獻聲金曲37入圍VCR。（圖／台視 提供）

除了配音卡司備受矚目，今年金曲獎更首度設立「遞獎大使」，並邀請人氣男團Ozone擔綱重任，守護象徵音樂人最高榮耀的金曲獎座。Ozone表示：「今年金曲獎首度有傳遞獎座的重責大任，我們非常榮幸成為第一任大使；秉持著『音樂人的榮耀、Ozone來守護』的心情，希望能和所有優秀音樂人共度感動的一晚，也祝福每位入圍者。」

Ozone自出道以來人氣持續攀升，不僅短時間內登上台北流行音樂中心舞台，更在出道不到兩年便攻下台北小巨蛋開唱。日前因成員陸續服兵役，團體活動一度暫緩，期間除了小分隊持續推出作品外，成員們也紛紛發行個人單曲。隨著成員近期陸續退伍，六人再度合體活動，也讓粉絲相當期待他們在金曲獎上的表現。

另外，本屆金曲獎頒獎典禮及星光大道音樂設計，也集結頂尖製作團隊操刀。主辦單位邀請入圍本屆最佳專輯製作人獎及最佳編曲人獎的金牌製作人陳星翰（Starr Chen）擔任音樂總監，並攜手同樣入圍最佳編曲人獎的鄭人豪（aHaO），以及知名音樂製作人呂諾（Ray Soul）共同打造典禮音樂內容，為觀眾帶來嶄新的聽覺體驗。

此外，近年活躍於主持、戲劇及廣播領域的新生代主持人木木，則將擔任本屆金曲獎廣告主持人。曾主持金鐘獎星光大道的她表示，這不只是一份工作，更像是完成夢想，「能用自己擅長的事情替所有大明星服務，我倍感榮幸，也會全力以赴。」第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日晚間7點在台北小巨蛋登場，下午5點則率先舉行星光大道。

木木圓夢擔任金曲37廣告主持人。（圖／台視 提供）

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