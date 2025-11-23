金曲獎槓龜11次！ 秀蘭瑪雅遭康康笑虧：前無古人，後無來者

「R&B歌后」秀蘭瑪雅近日擔任中視《綜藝一級棒》大來賓，一開場就演唱經典情歌〈多情多怨嘆〉撼動全場，康康聽完稱讚：「秀蘭瑪雅是前無古人，後無來者，曾經連續11度入圍金曲獎，最高紀錄保持人，槓龜最多次的也是，很難有人再打破這個紀錄！」

接著許志豪好奇地問：「連續11次入圍，也連續11次槓龜，心情到底是怎樣？」秀蘭瑪雅回應：「第9次入圍我還想說，如果得獎我要上去講，我可以長長久久唱歌。結果槓龜了。到第10次，大家安慰我說『10次不錯喔，十全十美喔！』然後又槓龜。第11次，還有人鼓勵我說：『國父革命11次才成功。』結果我還是槓龜了」。

秀蘭瑪雅近日擔任中視《綜藝一級棒》大來賓。（圖／中視提供）

在該集節目中，當吳申梅、蕭玉芬演唱〈落山風〉時，副歌會需要合音老師以『啊』的氣音配合氣氛，這時一旁的陳隨意跟陳孟賢卻湊熱鬧，硬要和音還加上『嗯』、『啊』，康康見狀跳出來主持公道：「因為有2個人在那邊鬧，會害人家笑場導致要重錄。」吳申梅也乾脆請陳孟賢幫忙和聲，結果他一開口『啊』，搭配嬌媚扭腰，讓許志豪十分不解「為何和音還要有表情？」陳孟賢解釋這樣唱才會「到位」。

輪到李子森演唱〈你怎捨得我難過〉，秀蘭瑪雅覺得他簡直是「王子」唱情歌，就好像大學時期學妹看到學長彈吉他唱歌都會忍不住尖叫。

李子森（左）與杜忻恬（右）合唱茄子蛋的歌。（圖／中視提供）

翁鈺鈞（左）難得穿短裙又秀舞技，令康康驚艷。（圖／中視提供）

為了呈現看點，歌手藝人不惜額外花時間練習唱跳，例如翁鈺鈞、陳怡婷演唱江蕙的〈我愛你〉，就特別加入舞蹈，其中翁鈺鈞難得穿著短裙又秀舞技，令康康驚艷，「她每次來都穿長裙，很少露腿」，康康還對著許志豪說：「她跟你跳時比較害羞，跟4個帥哥舞群跳就很自然」，陳隨意見縫補上一槍「而且還笑得很燦爛」，逗樂全場。

另外，郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳詮釋阿妹的〈一想到你呀〉，高音時由吳美琳Solo飆嗓，加上又唱又跳，演出震撼全場，連許志豪都入迷「那高音真的很高，年輕真的是有差」。

《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。

