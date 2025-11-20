金曲獎連槓龜11次！大咖女星崩潰不忍出面了 罕鬆口「真實心聲」

記者蔡維歆／台北報導

最新一集邀請「R&B歌后」秀蘭瑪雅擔任大來賓，一開場就以經典情歌〈多情多怨嘆〉撼動全場。康康聽完力讚：「秀蘭瑪雅是前無古人、後無來者，曾經連續十一度入圍金曲獎，最高紀錄保持人，槓龜最多次的也是，很難有人再打破這個紀錄！」許志豪則好奇拋問：「連續十一次入圍，也連續十一次槓龜，心情到底是怎樣？」秀蘭瑪雅也回應：「第九次入圍我還想說，如果得獎我要上去講，我可以長長久久唱歌。結果槓龜了。到第十次，大家安慰我說『十次不錯喔，十全十美喔！』然後又槓龜。第十一次，還有人鼓勵我說：『國父革命十一次才成功。』結果我還是槓龜了。」

翁鈺鈞(左)難得穿短裙又秀舞技，令康康驚艷。(圖／中視提供)

當吳申梅、蕭玉芬演唱〈落山風〉時，副歌會需要合音老師以『啊』的氣音配合氣氛，這時一旁的陳隨意跟陳孟賢卻湊熱鬧，硬要和音還加上『嗯』、『啊』，康康見狀跳出來主持公道：「因為有兩個人在那邊鬧，會害人家笑場導致要重錄」。吳申梅也乾脆請陳孟賢幫忙和聲，結果他一開口『啊』，搭配嬌媚扭腰，讓許志豪十分不解「為何和音還要有表情」，陳孟賢解釋這樣唱才會「到位」。輪到李子森演唱〈你怎捨得我難過〉，秀蘭瑪雅覺得他簡直是王子唱情歌，就好像大學時期學妹看到學長彈吉他唱歌都會忍不住尖叫。

為了呈現《綜藝一級棒》看點，歌手藝人不惜額外花時間練習唱跳，像是翁鈺鈞、陳怡婷演唱江蕙的〈我愛你〉，就特別加入舞蹈，其中翁鈺鈞難得穿著短裙又秀舞技，令康康驚艷，「她每次來都穿長裙，很少露腿」，康康還對著許志豪說：「她跟你跳時比較害羞，跟四個帥哥舞群跳就很自然」，陳隨意見縫補上一槍「而且還笑得很燦爛」。

