金曲獎2026／蕭煌奇八度入圍喊「習慣了」 喜上加喜重返小巨蛋開唱

蕭煌奇除了入圍金曲獎，也宣布將於今年重返小巨蛋開唱。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇今年以專輯《做一個惜情軟心的人》第八度入圍金曲獎最佳台語男歌手，已經手握四座該獎項的他近來受訪時謙虛表示：「評審老師對我比較照顧，喜歡我寫的一些歌。我都是抱持平常心，我都說寫的歌、唱的歌能流傳下來比較重要。」入圍當下老婆反倒比他還開心，很疑惑他怎麼如此淡定，蕭煌奇笑回：「啊就習慣了啊！」

認為金曲獎是在鼓勵新一代音樂人

蕭煌奇認為，現在金曲獎主要是鼓勵新一代的音樂人，「現在是分眾的時代，音樂要讓大家聽到，年輕人太辛苦了，透過金曲獎讓大家看到是一個跳板。」對於得獎與否他抱持隨緣心態，畢竟每屆評審、口味、標準都不同，「現在評審的角度比較不會從市場去取決，中規中矩的歌很難被評審青睞。」

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至於紅毯搭檔，蕭煌奇透露將由姪女陪同，因為老婆個性相當低調，也自認身材還沒準備好，因此婉拒同行， 但會坐在現場觀禮。

明年將補辦婚禮

今年一月蕭煌奇證實與圈外女友結婚，談到婚後最大的改變，蕭煌奇笑說，現在多了一個需要照顧的人，但還是需要保有自己的空間，「所以我很期待她去上班，她去上班我就回到一個人的世界。」平常他也會展現浪漫的一面，平時會幫太太做早餐、買花、幫忙叫Uber接送，「她想要做什麼，我都會陪她完成。」上周才帶太太到日本福岡旅遊。

至於蜜月旅行，夫妻倆則計畫等明年婚禮結束後，再安排一趟更遠的海外行程。不過由於太太作風低調，因此婚禮只會邀請親近的親友參加。

夫妻倆努力做人 想生貼心女兒

至於外界關心的生子計畫，蕭煌奇坦言，夫妻倆目前正在努力中，若未來順利迎來新生命，希望至少有一到兩個孩子，但不會特別設定一定要生幾個，「現在生養小孩比較辛苦，不過好像生女生比較貼心一點。」

相隔近七年重返小巨蛋開唱

除了入圍金曲獎喜訊，蕭煌奇宣布將在相隔近七年後，於9月19日再度登上台北小巨蛋開唱，舉辦全新巡迴演唱會「BRAVO」。被問及是否會加場？他笑說：「要看看自己有沒有能力賣完一場，是給觀眾、歌迷決定。」演唱會門票將於6月17日中午12時在寬宏售票系統開賣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導