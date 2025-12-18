金曲男星自曝童年陰影 缺父愛渴望結婚生子

楊肅浩推出新歌〈八月初八〉。（圖／典選音樂提供）

楊肅浩今年憑藉著《像咱這款人》專輯入圍金曲台語歌王，近期推出新歌〈八月初八〉，把大家熟悉的「88父親節」當成歌名，娓娓道出自己在成長歷程中的一份缺憾，他坦言歌曲前後花了三年修改，終於在去年滿30歲時完成整首歌，「因為而立之年的感觸，才理解父親可能也沒有一個很好的模板，在為人父的年紀，他有著很多對未來或對這個小孩，不確定的茫然。」

除了藉由歌曲抒發童年創傷，歌詞也隱約透露已達三十而立之年的楊肅對未來成家生子的想法，目前與女友感情穩定的他坦言因為從事教育工作**，**讓他看到社會上有許多「生而不養，養而不教」的家庭，讓小孩在成長階段無所適從，加上高物價、高房價對現在出社會的年輕人的壓力，讓自己對於要前進到「結婚生子」階段還處「準備中」狀態，他表示：「專輯中『童年創傷三部曲』的另外一首歌〈毋成囝〉正是在表達這樣的議題，也是期待自己在成家以前可以做好準備，而另外一首〈像我這款人〉中的一句『一個看不到對方需要的伴，有什麼資格去期待別人穿新娘衫?』，則是在表達成家以前，面對伴侶的狀態。」

楊肅浩自曝童年缺憾。（圖／典選音樂提供）

雖然成家時間未確定，但喜歡小孩的楊肅浩仍把「結婚生子」當成是人生的計畫之一，他坦言因為從小家庭不完整，加上自己父母親都不在身旁照顧自己，讓巨蟹座的他對於「家」更有強烈渴望，「希望結婚後有一兩個可愛的小孩，自己能陪著他們慢慢成長。」學音樂的他更期許自己未來能成為兒女的「音樂爸爸」，表示：「會在開車時跟家裡放很多音樂給他們聽，讓他們透過音樂了解世界，並根據小孩的特質，引導他走向自己想走的路，也很期待跟小孩在假日的公園一起玩球、盪鞦韆。」

今年下半年工作滿檔的楊肅浩，前陣子還因為參加了《臺北大巨蛋 民歌大團圓》成就了人生第一次的大巨蛋演出，更因此與許多資深民歌手前輩同台，讓他直呼收穫甚多，更充分享受對著台下好幾萬人演唱的感動。提及過程中最難忘的回憶，楊肅浩透露曾和前陣子過世的「民歌教父」楊弦老師一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的是要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」

