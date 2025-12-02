金曲製作人「阿沁 」打造TOYOTA社區型保修站年度形象歌曲

【警政時報 司徒／臺北報導】金曲獎製作人、作品總點擊超過百億流量的歌手阿沁，量身訂製全新廣告單曲《TOYOTA冒險日記》，這首令人耳目一新的作品，正是希望透過音樂傳遞保修站貼近生活、陪伴車主安心啟程的專業與溫度。

阿沁(中)量身訂製全新廣告單曲《TOYOTA冒險日記》。(圖/九日影業 提供)

歌曲由阿沁、夏娜以清亮溫柔的嗓音演繹，結合阿沁擅長的搖滾舞曲，旋律朗朗上口，卻同時帶來陪伴與守護的安心氛圍。MV由今年參與七項金鐘入圍的九日影業製作拍攝，導演Danny黃旭民表示，直接把汽車保修站的劇情與場景置入MV中，是一個趣味的創意。阿沁則飾演一位愛唱歌的保修站站長，與全體同仁一邊為顧客服務、一邊載歌載舞，很有百老匯音樂劇的氛圍。

廣告 廣告

單曲《TOYOTA冒險日記》 MV中由歌手金志遙、祈錦鈅、心動女孩SVETA、陳任佑等人共同出鏡。(圖/九日影業 提供)

業者以MV及短影音形式推廣社區型保修站，正是希望透過輕鬆活潑的音樂與影像走入每位觀眾心中，就像保修站一般親切、專業卻又貼近車主生活。相對於保修站主打快速保養與簡易維修，服務廠則提供全方位售後維修服務，兩者不同型態的據點彼此支援，建立更完整的原廠售後服務網絡，讓每一位顧客可就近享受到貼心且便利的服務，不論車主走到哪裡，都會陪伴每一位車主、守護每一段冒險。

左起-夏娜、阿沁、陳任佑。(圖/九日影業 提供)

MV中更邀請眾多嘉賓一同參演，包含歌手金志遙、祈錦鈅、心動女孩SVETA、華華、方方、唱跳歌手陳任佑共同出鏡。其中金志遙打趣地表示，劇情中價值百萬的紅色轎車，真的很想收工後直接開回家。

祈錦鈅與任佑在劇情中演出汽車突然在公路臨時拋錨的故事，飾演保修站技師的陳任佑擁有在談笑中就把一切檢修搞定的超能力。方方則說，如果技師都跟任佑、華華一樣這麼帥、這麼美，我的車子多壞幾次也沒關係，惹來大家一陣歡笑。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光