金曲雙歌后壓軸跨年！張惠妹揪A-Lin嗨翻台東 更多卡司「含金量爆表」

四季線上／陳軒泓 報導

張惠妹今年跨年回到老家台東演出，號召 10 組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，含金量爆表陪數萬民眾迎接 2026 年第一道曙光。

張惠妹將緊接跨年後演出（照片提供：臺東縣政府）

首度回到台東跨年夜開唱的 A-Lin，談起這一刻的心情直言意義非凡，「我是第一次在台東唱跨年。」唱遍各地跨年舞台，她笑說在台東的感覺特別不一樣，「就是～唱完就可以回家了哈哈哈！」一句話道盡回家演出的幸福感。

廣告 廣告

對 A-Lin 而言，台東不只是家，更是一路以來的能量來源。她分享，這片熟悉的海陪著她一路練唱成長，「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方，所以我每次要出去外面看到海，就好像回到家一樣。」也讓這次站上東跨舞台，多了一份安心與踏實。

延伸觀賞▶️看四季跨2026，整年都超666！四季線上全台跨年晚會

A-Lin首次在台東唱跨年，擔任壓軸倒數嘉賓（照片提供：臺東縣政府）

另外一大亮點由Saya、桑布伊、戴愛玲合體演繹「部落金曲」單元，Saya 形容心情回家心情很踏實，「每個舞台對歌手來說都是特別的，但回台東表演除了是回家，還會一直聞到烤肉味⋯」；首次三人合體的戴愛玲，則形容這次合作根本是「部落限定慶典」。她分享：「第一次跟兩位好朋友一起合作，還是我們愛的部落金曲，又唱又跳，默契感十足」，她也預告，這次三人合作不只是演出，更像一場和觀眾一起參與的節日，「相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜，期待跟現場有好玩有趣的互動！」，最後霸氣丟下一句為整個原住民歌手嘉年華定調：「豐年祭了啦！」

Saya（左起）、戴愛玲、桑布伊合體帶來部落金曲（照片提供：臺東縣政府）

【看更多】

國師年末開金口！唐綺陽發聲療癒人心 曝「轉跑道」關鍵：不該埋沒

瑪菲司趕場跨年初體驗！將帶200隻Labubu送觀眾 驚喜預告舞台演出

桃園2026跨年卡司全公開！超人氣韓團 Apink 壓軸開唱引爆最高潮

戴愛玲爆發力演唱超驚豔！《超級冰冰Show》精彩回顧

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉立即前往





更多四季線上報導

蔡依林演唱會砸「9億重金」打造！「巨蟒直衝觀眾席」被封最狂開場

韓流天王 RAIN「裸肌打碟」畫面瘋傳！一月攻蛋保持「最佳狀態」未開唱先轟動

吳申梅總結3年人妻心情！ 創作新歌曝婚後生活 開口就唱到落淚