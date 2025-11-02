金曲音樂人屠穎跑步摔倒驟逝... 享壽62歲

台灣資深編曲人屠穎，週六（1日）原本要擔任歌手齊豫廣州演唱會的樂手，想不到早上運動時，在跑步機上摔倒，送醫後不幸逝世，享壽62歲，消息一出，讓不少人震驚又不捨。

編曲功力深厚 〈過火〉〈味道〉都出自屠穎手筆

屠穎代表作。圖／台視新聞製圖

屠穎對音樂深深著迷，張學友〈情書〉、辛曉琪〈味道〉、張信哲〈過火〉、吳宗憲〈屋頂〉、楊丞琳〈曖昧〉等膾炙人口的歌編曲，都是出自屠穎之手，在歌壇也和天王周華健等人相當要好。

然而他週六晚上原本要擔任歌手齊豫廣州演唱會的樂手，想不到早上在跑步機跑步時不慎跌倒，發生意外，送醫後仍然不幸逝世，消息傳出，讓許多人都相當不捨，音樂製作人陳子鴻、藝人楊丞琳等人紛紛發文哀悼這位傳奇音樂人。

屠穎生前興趣廣泛，還曾開了咖啡廳、展示模型和各種飛機收藏，如今意外逝世，留下音樂永傳人心。

台北／葉宣婕、許修銘 責任編輯／陳盈真

