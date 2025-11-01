金曲音樂人屠穎離世！ 楊丞琳、陳子鴻悲痛發聲

資深音樂人屠穎驚傳過世，享壽62歲。他曾以江淑娜〈我是個不喜歡熱鬧的人〉奪下第2屆金曲獎最佳編曲人獎，也幫助許多歌手打造夯曲，像是辛曉琪〈味道〉、張信哲〈過火〉、張學友〈情書〉、楊丞琳〈曖昧〉等，編曲作品橫跨多個世代，合作過的歌手幾乎橫跨「半個華語樂壇」，可說是天王天后的幕後推手。

今（1）日早上屠穎還在個人臉書PO出動態，想不到晚間就傳出逝世消息，有一說是他早上在跑步機跑步時，不慎跌倒發生意外，送醫後仍然不幸逝世，但目前尚未獲得家屬證實。

楊丞琳發文哀悼。圖／翻攝自Instagram@楊丞琳

他意外過世消息傳出讓許多人都相當不捨，音樂製作人陳子鴻悲痛表示「45年的老友，屠穎老師一路好走」；藝人楊丞琳也發文「謝謝您為〈曖昧〉和〈左邊〉帶來這麼經典又動人的編曲，也謝謝您教出一位和您一樣熱愛音樂、才華出眾的兒子屠衡，感謝您對音樂的奉獻，永遠懷念屠穎老師」。

資深音樂人許常德也哀歎不已，「沒有屠穎的編曲，如果雲知道這個裡，就沒有天空。長期的夥伴，我的很多作品都跟他有關，但很少見面，最後一次是在他的餐廳，這麼深的作品連結，我們都會再見面的」。

