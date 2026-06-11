金曲音樂節系列活動開跑 國際音樂產業代表來臺交流

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記者周毓洵／臺北報導

《2026 GMA金曲國際音樂節》系列活動即將於6月24日至26日盛大登場，今年以更國際化的規模集結美國、英國、日本、泰國等地重量級音樂產業代表來臺交流。從全球音樂趨勢、娛樂文化輸出、跨界內容整合到國際市場布局，多場重量級論壇與產業分析會議接力登場，不僅為臺灣音樂產業帶來第一手國際觀點，也為音樂人開啟接軌全球市場的新契機。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦的《2026 GMA金曲國際音樂節》，今年規劃「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」、「音樂論壇」、「產業分析會議」、「快速媒合會」及「商展交易中心」等系列活動，打造結合展演、交流與商務媒合的國際音樂平台。備受矚目的「音樂論壇」邀請多位國際音樂產業領袖分享全球市場最新趨勢。其中，拉丁錄音學院執行長Manuel Abud將以「拉丁音樂的崛起：從區域市場走向全球浪潮」為題，解析拉丁音樂如何躍升為全球文化與商業現象。

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來自日本的ASOBISYSTEM總經理中川悠介與音樂製作人木村美沙，則將透過「KAWAII文化的娛樂輸出模式」，分享日本流行文化走向世界的成功經驗。泰國方面則邀請GMM TV內容製作資深總監Nuttapong Mongkolsawas及GMMTV音樂事業管理部經理Kangsom Tanatat，以「當主角也唱歌：泰劇×音樂×粉絲文化經營」為題，揭開影視與音樂跨界整合的成功模式，並由瀚草文創董事長湯昇榮擔任引言人。

此外，英國知名音樂製作人Richard Craker也將帶來「從國際到華語流行：Richard CRAKER的跨國音樂製作」，分享與蔡依林合作專輯的實務經驗與觀察，由資深音樂人左光平擔任引言人。Sync Summit創辦人Mark Frieser及美國音樂總監Brittany Whyte則將共同探討影視與音樂結合的創作思維，分享聲音如何塑造作品靈魂。

英國知名音樂製作人Richard Craker（右）將分享與蔡依林合作專輯的實務經驗與觀察，並由資深音樂人左光平（左）擔任引言人。（台視提供）

來自日本的ASOBISYSTEM總經理中川悠介（中）與音樂製作人木村美沙（右），則將透過「KAWAII文化的娛樂輸出模式」，分享日本流行文化走向世界的成功經驗。（台視提供）