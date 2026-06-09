金曲37首創遞獎大使 男團盼Ozone守護音樂人榮耀
（中央社記者王心妤台北9日電）第37屆金曲獎頒獎典禮打破慣例，邀男團Ozone擔任遞獎大使，頒獎典禮和星光大道音樂由陳星翰、鄭人豪跟呂諾共同製作，客語歌王黃子軒、戴曉君、李竺芯跟呂士軒將獻聲配音。
對於將擔任遞獎大使，Ozone表示，很開心能成為首屆大使，將秉持著「音樂人的榮耀由Ozone來守護」的心情，跟優秀音樂人們共度感動的夜晚。
頒獎典禮和星光大道音樂由金牌製作人陳星翰操刀，他號召鄭人豪，及知名音樂製作人呂諾共同製作，期待為本屆金曲盛會打造嶄新聽覺體驗，令各界樂迷與觀眾期待值爆表。
黃子軒去年一舉抱回最佳客語歌手獎跟最佳客語專輯獎，今年將為入圍VCR獻聲，他表示，相較於入圍的忐忑，以配音身分參與則是倍感榮幸，期盼聲音能化作對入圍者最真摯的祝福，勉勵所有在音樂路上前進的音樂人，都能長長久久地參與這場盛典。
一同為VCR獻聲的還有戴曉君、歌王呂士軒跟台語歌后李竺芯。李竺芯以「法式台語」驚艷樂壇，將如何以具辨識度的嗓音配音，也令人期待。新生代主持人木木曾在金鐘獎以靈活反應受到好評，這次接下廣告主持人重任，她表示，「能用自己擅長的事替所有大明星們服務，我倍感榮幸並且會全力以赴。」
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋舉行，台視於下午5時將轉播星光大道、晚上7時轉播頒獎典禮，觀眾也可透過LINE TODAY、LINE MUSIC收看直播。（編輯：張銘坤）1150609
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