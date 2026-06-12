金曲37／升格人夫5個月！蕭煌奇曝老婆「甜蜜愛稱」做人進度全說了

蕭煌奇驚喜宣布將在明年上半年舉行婚禮。（圖／華納音樂提供）





金曲歌王蕭煌奇今年1月驚喜宣布結婚喜訊，與交往一年多的圈外女友修成正果，緊接著又以專輯《做一個惜情軟心的人》入圍第37屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」及「年度專輯獎」，有望挑戰生涯第5座台語歌王。日前他接受媒體訪問時，大方分享入圍心情，同時也透露婚禮進度與婚後生活點滴。

有望5封台語歌王 蕭煌奇入圍吐心聲

談及再度角逐台語歌王，蕭煌奇幽默表示：「不知道多久以前就要拿第五座了，評審有給優待票，身心障礙手冊高鐵半價，金曲獎應該也是半價。」展現一貫風趣作風。他也坦言對於得獎抱持平常心，「重點是寫得唱的歌流傳下來，比金曲獎還要重要。」

廣告 廣告

蕭煌奇透露，得知入圍消息當下，自己與老婆反應都相當平靜，不過老婆比他開心一些，還特地拿手機錄下他的反應，好奇他為何如此淡定。已多次入圍的他笑說：「就習慣了。」此外，他也透露今年紅毯將帶著姪女一同出席，老婆因個性低調、對身材較沒自信，僅會到現場觀禮。

蕭煌奇力拚五封金曲歌王。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇力拚五封金曲歌王。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇公開新婚生活 做人計劃曝光

談及新婚生活，蕭煌奇甜蜜分享，老婆平時都叫他「蕭大熊」，而他則直接以名字稱呼對方。由於老婆在寵物旅館工作，他每天早上7點都會起床，給對方一個簡單擁抱，再送她到家門口上班，他笑說自己平常會幫老婆做早餐、送花製造驚喜，上週夫妻倆更一起到日本福岡旅遊，幸福表示：「她想去哪裡，我就去哪裡。」

至於做人計劃，蕭煌奇透露，自己喜歡老婆單純、沒有被污染的個性，夫妻倆在生小孩方面都有計劃，希望至少能生1至2個孩子，性別則是男生女生都好，更笑喊「每天都努力中，隨時都可以努力」，不過他也強調，仍會尊重老婆的想法，希望等對方準備好後再迎接新生命。被問及婚禮進度，他則透露會在明年上半年舉行，預計只邀請親近的親近親友參加，結束後計劃帶著老婆到歐美國家度蜜月。

蕭煌奇將在9月重返小巨蛋舉行演唱會。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇將在9月重返小巨蛋舉行演唱會。（圖／華納音樂提供）

此外，蕭煌奇也分享，老婆是動力火車的忠實歌迷，日前動力火車舉辦演唱會時，還連續3天到場支持，他則全程陪伴搶票。另一方面，他也驚喜宣布將於9月19日重返台北小巨蛋舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會「BRAVO」，笑說老婆這次也得自己買票，「不然不平衡啊，都買動力火車的，不買我的」，夫妻間的逗趣互動展現滿滿甜蜜氛圍。門票將於6月17日中午12點在寬宏售票系統正式開賣。

【本文由東森娛樂提供，未經授權，請勿轉載！】



更多東森娛樂報導

●2026《紅白》收視出爐！「狂吸272萬人」觀看 林志穎神曲連發成最高點

●蕭煌奇才升格人夫！甜曝「睡前床事」 羞喊：每天都要道歉

●地獄列車再開！蕭煌奇新歌MV拍成電影明星：影廳好大好像我家

