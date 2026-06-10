金曲37／曾瑋中叩關台語歌王「躲更衣室痛哭」！曾金援陳盈潔 曝她私下為人

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

曾瑋中入圍今年金曲獎「最佳台語男歌手」，他於今（10）日接受媒體訪問，曾瑋中提到公布入圍當天在逛街，知道入圍後，立刻躲到店家的更衣室痛哭。

曾瑋中透露得知金曲獎入圍時，躲到店家更衣室痛哭。（圖／時代創藝提供）

曾瑋中分享，今年金曲獎公布入圍當天，正好在西門町逛街，得知入圍當下，直接躲去店家的試衣間痛哭，「當下滿五味雜陳，距離上一次入圍隔了6年，每一年都很認真在做自己的作品，這次入圍對我來講是很大的肯定。」

曾瑋中分享有去泰國四面佛許願希望能入圍金曲獎。（圖／時代創藝提供）

曾瑋中分享如果順利拿到獎項，希望能帶家人出國，因為剛好今年潑水節去泰國，有跟四面佛許願想要入圍金曲，如今願望成真，就必須得去還願。至於金曲獎當天，他笑說會穿橘色內褲當作加持，「我覺得很吉利的感覺，也會把原住民的設計融入在禮服裡面。」

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被問到感言準備好了沒，曾瑋中表示，之前去許常德幫病危的陳盈潔舉辦的音樂會時，許常德建議他現在就開始準備，說起陳盈潔，他提到知道陳盈潔狀況的時候已經很嚴重，「她（陳盈潔）很照顧我，以前只要有唱歌方面的問題，都會詢問她，她很有耐心。」曾瑋中透露，之前有金援1萬元給陳盈潔。

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