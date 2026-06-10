金曲37／比賽敗給許富凱大受打擊 陳怡婷因陳盈潔堅持音樂路

同門的曾瑋中與陳怡婷都入圍金曲獎。（圖／時代創藝提供）

曾瑋中與陳怡婷分別入圍本屆金曲台語歌王與歌后，同門的兩人今（10日）舉辦記者會，其中陳怡婷當年參加歌唱節目《明日之星》，結果被許富凱打敗，讓她相當灰心，幸好遇到貴人陳盈潔推薦她去廈門衛視的《超級明日之星》，而陳盈潔現在重病，陳怡婷透露曾金援過對方約30萬元。

曾瑋中先前則參加許常德為病危的陳盈潔舉辦的音樂會，許常德當時就建議他先準備好得獎感言，而提到陳盈潔，曾瑋中說她非常照顧自己，「以前只要有唱歌方面的問題，都會詢問她，她很有耐心。」而曾瑋中也曾幫助過陳盈潔約1萬元。

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陳怡婷曾金援貴人陳盈潔30萬元。（圖／時代創藝提供）

聊到入圍金曲，陳怡婷表示往年期望都落空，這幾年歷經奶奶、外婆相繼過世，爸爸也生病住院，因為今年沒特別專注，沒想到真的入圍，「我爸在房間裡面，因為生病的關係都要坐輪椅，走路都還要拿拐杖，但是他聽到我入圍，從床上跳起來，沒有用拐杖喔，就說『我腳都好了！聽到你入圍我病都好了』。」

曾瑋中分享今年金曲獎公布入圍當天，正好在西門町逛街，得知入圍當下，直接躲去店家的試衣間痛哭，「當下滿五味雜陳，距離上一次入圍隔了6年，每一年都很認真在做自己的作品，這次入圍對我來講是很大的肯定。」並說如果真的拿獎，會想帶家人出國。

曾瑋中得知入圍當下痛哭。（圖／時代創藝提供）

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