金曲37／熬10年憑1曲翻身月收百萬！曾瑋中攜準歌后陳怡婷紅毯大尺度爭獎
【緯來新聞網】從歌唱選秀節目《明日之星》嶄露頭角的曾瑋中與陳怡婷，今年同時入圍第37屆金曲獎，今（10日）兩人攜手出席媒體活動分享喜訊。曾瑋中以專輯《頇顢 hân-bān》二度角逐最佳台語男歌手獎，陳怡婷則出道14年憑藉第11張專輯《三十幾》首度拿到金曲歌后入場券，兩人齊聚一堂，為即將到來的音樂盛事集氣。
同為《明日之星》出身的曾瑋中（左）與陳怡婷今年雙雙入圍金曲獎台語過招，今日攜手出席媒體活動，大方分享入圍心情與典禮戰袍進度。（圖／時代創藝提供）
曾瑋中坦言，從默默無名到入圍，他花了十年的時間才等到歌曲〈必巡〉在網路爆紅。這首歌徹底改變了他的生活，原本一個月僅有兩、三場商演，爆紅後一個月暴增至將近三十場，近三年更為他帶來將近五百萬的可觀收入。曾瑋中感恩地說，歌曲不斷被翻唱讓熱度得以維持，他也終於有能力回饋家裡，現在每個月要支付孝親費、保險費，以及台北與台南兩地的租屋開銷，開銷高達近20萬元。談到金曲戰袍，身為原住民的他透露：「今年的紅毯跟內場會是兩套不同的服裝，也在服裝上與設計師討論要融入原住民的元素。」
曾瑋中二度入圍金曲台語男歌手，透露近年憑藉夯曲〈必巡〉翻身，商演邀約接到手軟，並預告金曲獎服裝將會巧妙融入原住民文化元素。（圖／時代創藝提供）
首度入圍台語歌后的陳怡婷，談起這張作品《三十幾》則充滿感觸。她透露籌備專輯期間，自己接連面臨親人離世、父親生病及感情創傷，她選擇把這些人生低潮化為創作養分，唱出三十幾歲女人的真實感與「終於開始懂自己」的心境。第一次角逐金曲的她心情相當緊張，驚喜預告典禮當天的服裝尺度大開，辣度破表。陳怡婷笑說：「這套服裝是出道至今尺度最大的一次，禮服走的是璀璨風，該露的不會少，也會讓『長輩』出來見客！」而怡婷的爸爸看到禮服後更是讚不絕口，直呼以女兒為傲。
陳怡婷出道14年以專輯《三十幾》首度問鼎台語歌后，受訪時感性表示將人生低潮化作音樂養分，並大膽預告典禮戰袍將展現出道以來最大尺度。（圖／時代創藝提供）
回首14年的歌唱之路，陳怡婷表示一路上遇到許多貴人幫忙，像是因節目《綜藝一級棒》結緣的綜藝大哥康康（康哥），日前過生日時還特別把其中一個生日願望送給她，祝賀她能順利摘下金曲歌后，讓她備感溫暖。兩位實力派唱將蓄勢待發，期盼能在金曲獎舞台上雙雙鍍金。
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