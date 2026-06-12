金曲37/蕭煌奇入圍超淡定！羞曝愛妻私下喊他「大熊」 鬆口生子進度

歌手蕭煌奇今年憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》入圍第36屆金曲獎台語歌王，強勢力拚第五座金曲獎，也是迎來結婚後首次角逐歌王寶座。不過面對再度叩關金曲，蕭煌奇顯得相當淡定，受訪時透露反倒是老婆比他還興奮，得知入圍當下還特地拿起手機記錄他的反應，還忍不住笑虧：「你怎麼那麼平淡？」

蕭煌奇今年憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》入圍第 36 屆金曲獎台語歌王。（圖／華納音樂 提供）

蕭煌奇分享，自己其實早已習慣入圍金曲獎的心情，因此得知消息時相當平靜，反倒是老婆興奮得拿起手機錄影，他還害羞透露老婆平時都叫他「蕭大熊」，不過自己則習慣直接喊對方名字，「那麼噁心的稱呼不會在我身上出現。」夫妻倆相處模式自然樸實，老婆目前在寵物旅館工作，也是寵物訓練師，每天早上他都會7點多起床目送老婆上班，出門前也一定會給對方一個簡單擁抱，還打趣說：「她出去賺一點，貼補家用也不錯。」

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談到婚後生活的最大改變，蕭煌奇坦言，多了一個需要照顧的人，但也樂在其中，「其實我很期待她去上班，我就回到一個人的世界；早上喜歡一個人，晚上喜歡有人陪，睡覺有人陪。」他透露平時會幫老婆買早餐、訂外送、送花，只要老婆想去的地方都願意陪伴完成，甚至上週才帶老婆到日本福岡旅行，相當甜蜜。

對於外界關心的生子計畫，蕭煌奇也大方回應，表示夫妻倆一直都有規劃，「每天都努力中，隨時都可以努力，出國也可以努力。」至於理想中的孩子數量，他笑說至少一、兩個，如果能一次生雙胞胎更省事，男生女生都好，不過感覺女生比較貼心，一切仍尊重老婆想法。

今年是蕭煌奇婚後首次入圍金曲獎台語男歌手獎，被問到是否因此覺得特別旺，他笑說婚禮都還沒辦，預計明年才會低調宴請親友完成婚禮，目前最重要的還是9月將睽違7年重返台北小巨蛋舉辦演唱會，希望用不同形式帶給歌迷驚喜，至於票房則交給歌迷決定。

蕭煌奇9 月將睽違 7 年重返台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／華納音樂 提供）

談到第5度挑戰歌王寶座，蕭煌奇依舊展現招牌黑色幽默，先是打趣說：「不知道多久以前就該拿第五座了。」接著自嘲表示自己有身心障礙手冊，搭高鐵能享有半價優惠，「金曲獎應該也是半價吧！」笑稱評審一直以來都很照顧自己，也喜歡他創作的歌曲。

不過蕭煌奇強調，雖然不會說自己完全沒有得失心，但他始終抱持平常心看待獎項，「人家如果要給我們，還是要開心迎接第五座。」不過在他眼中，比起拿獎，更重要的是作品能否流傳下來，被大眾記住。

蕭煌奇個人巡迴演唱會《BRAVO》演唱會門票將於6月17日（三）中午12:00在寬宏售票系統正式開賣。

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