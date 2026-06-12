金曲37／蕭煌奇升格人夫又入圍！運勢超旺 甜曝新婚生活「每天出門擁抱愛妻」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

蕭煌奇今年以專輯《做一個惜情軟心的人》入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「最佳作曲人獎」等獎項，日前接受媒體訪問時談到入圍心情，直言：「評審老師對我比較照顧，喜歡我寫的一些歌。我都是抱持平常心，寫的歌、唱的歌能流傳下來比較重要，獎座是給音樂人的肯定。」

蕭煌奇分享入圍心情。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇出道23年，已經奪下4座台語歌王，此次是他第8度搶歌王，力拚奪下第5座「最佳台語男歌手獎」，蕭煌奇今年1月8日宣布與交往1年的圈外女友登記結婚，升格人夫，可以說是雙喜臨門，談到入圍當天的反應，蕭煌奇老神在在，他分享新婚太太得知消息後比她還興奮，還拿手機錄下他的反應，看蕭煌奇平靜的反應，太太忍不住問：「你怎麼這麼平淡？」他笑回：「啊就習慣了啊！」他提到，一直抱持平常心看待獎項，認為能夠寫出、唱出流傳下來的作品才是最重要的事，獎座則是音樂人之間專業的肯定。

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正式升格人夫才5個月時間，講起婚後生活，蕭煌奇提到老婆對他的愛稱是「蕭大熊」，每天早上7點起床，都會送老婆到家門口上班，出門前也會抱抱，他甜讚太太個性單純、不現實、沒有太多物欲，生活很樸實。至於是否會帶老婆一起走金曲紅毯，蕭煌奇笑說老婆個性低調，認為「太胖了不好意思」，會在台下觀禮，他預計將跟姪女一起走紅毯。

雖然已經結婚近半年，但蕭煌奇與太太還沒舉辦婚禮，他表示婚宴已經規劃中，預計會是在明年，被問到生子計畫，他坦言努力中，「如果要生小孩，先有至少一個、兩個，不會特別一定要生幾個，現在生養小孩比較辛苦，不過好像生女生比較貼心一點。」此外，蕭煌奇再曝光喜訊，提到將在今年9月19日重返台北小巨蛋開唱，距離上次站上小巨蛋舞台已經是7年前，目前正在積極籌備演唱會，希望在演唱會上給歌迷不一樣的驚喜。

蕭煌奇宣布要在台北小巨蛋開唱的喜訊。（圖／華納音樂提供）

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