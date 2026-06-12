金曲37／蕭煌奇老婆超甜愛稱曝光 再搶歌王自嘲「有優待票」

蕭煌奇入圍金曲獎四項大獎。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇以專輯《做一個惜情軟心的人》入圍金曲台語歌王、最佳作曲人、最佳台語專輯、年度專輯四項大獎，已經得過四次台語歌王的他這次同樣來勢洶洶，日前受訪時不改幽默個性，笑說：「評審有給我優待票，我有身心障礙手冊，坐高鐵半價，金曲獎應該也有！」問及是否還會有得失心？他表示：「不會說不想拿，這樣太驕傲了，人家如果要給我們，還是很虛心地去迎接。」但他認為寫的歌曲能流傳下來，比得到金曲獎還重要。

今年初宣布成為人夫的蕭煌奇運勢超旺，透露入圍後老婆比他還開心，還拿手機錄他的表情，疑惑他怎麼這麼平淡，他則笑回「我就習慣了啊」。蕭煌奇更透露老婆對他的愛稱是「蕭大熊」，而他則是都叫老婆本名，被問到最喜歡老婆哪一點，他甜蜜地說：「喜歡老婆單純、個性不現實，她沒有太多物慾，也不會一定要買什麼。」他過去曾說希望另一半聲音好聽，笑說老婆會唱歌，聲音有及格。

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蕭煌奇相隔7年再度舉辦小巨蛋演唱會。（圖／華納音樂提供）

至於會不會跟老婆一起走紅毯？蕭煌奇說老婆覺得自己太胖，不好意思走紅毯，「她個性也比較低調，但會坐在觀禮現場，我會跟姪女一起走。」蕭煌奇預告明年會舉辦婚禮，「造人計畫」當然也正在努力中，不會特別預設要生幾個小孩，認為現在生養小孩比較辛苦。最近蕭煌奇也在調養身體，每天跟老婆一起吃健康餐，打趣說現在比較喜歡出門，才能多吃一些好料。

蕭煌奇將在9月19日於小巨蛋舉辦「BRAVO」演唱會，這是他相隔7年再度攻蛋，好奇會不會邀請老婆當嘉賓？他表示沒有這個打算，更爆料老婆是動力火車的忠實粉絲，動力火車5月在小巨蛋開唱，老婆親自搶票，連續三天沒有缺席，開玩笑說自己的演唱會也會叫老婆自己搶票，否則他心裡會不平衡。演唱會門票將於6月17日中午12點在寬宏售票系統全面開賣。

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