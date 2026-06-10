金曲37／陳怡婷出道13年首度入圍！生病父聽喜訊「身體奇蹟康復」 出手金援陳盈潔30萬

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

歌手陳怡婷出道13年，首度入圍「最佳台語女歌手獎」，她於今（10）日接受媒體訪問，提到爸爸在聽到她入圍的消息後，原本要拄拐杖走路，沒想到病體奇蹟復原，都不需要用拐杖了。

陳怡婷提到爸爸得知她入圍金曲獎，身體竟然奇蹟復原。（圖／時代創藝提供）

陳怡婷分享，往年都會很關注金曲獎公布入圍，但是期待都落空，這幾年又經歷奶奶過世、外婆過世治喪期間，又碰上爸爸生病住院，今年就沒有特別關注金曲獎，當天回爸媽的餐廳，就收到入圍喜訊，「我爸在房間裡面，因為生病的關係都要坐輪椅，走路都還要拿拐杖，但是他聽到我入圍，從床上跳起來，沒有用拐杖喔！就說『我腳都好了！聽到你入圍我病都好了』。」

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陳怡婷分享，如果得獎，會看爸媽想要做什麼，目前已經有規劃，等金曲獎忙完要跟家人帶爸媽去日本玩。她也提到，紅毯會把「長輩請出來」，曾瑋中虧「家族旅遊」，陳怡婷透露紅毯禮服是出道13年尺度最大的一次，走璀璨風，力拚紅毯5美。

陳怡婷放話金曲獎當天禮服會是出道以來尺度最大的。（圖／時代創藝提供）

談到陳盈潔，陳怡婷表示當年參與《明日之星》時，對方給予她很大的幫助，「那時候我比賽第一次遇到許富凱，那次的挫敗讓我一度不想繼續走歌唱路。」是陳盈潔推薦她去廈門衛視的《超級明日之星》，看到許多人為了參與節目去學台語，讓她心境上有很大的轉變，後來《明日之星》的製作單位打給她，問她要不要回來，她一開始回絕，因為打算去國外唸書，後來製作單位第二次致電，她才點頭答應。回到節目後，再度遇上陳盈潔，陳盈潔給予陳怡婷高度讚賞，稱讚她「脫胎換骨」，「我感謝陳姐，當初沒有她的推薦，我覺得就沒有後面這些，很謝謝陳姐的提攜。」陳怡婷也坦言，有金援過陳盈潔，大概是近30萬左右。

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