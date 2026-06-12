金曲37／8度問鼎台語歌王！蕭煌奇平常心看待：選的歌能有多少共鳴？

【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單日前揭曉，金曲常客「奪獎機器」蕭煌奇憑藉專輯《做一個惜情軟心的人》，第8度入圍最佳台語男歌手獎與最佳台語專輯獎。過去已4度奪下台語歌王的他，面對這次再度入圍，除了在社群上大玩招牌地獄哏，笑稱「其實我惦惦攏有在看」引起熱烈討論外，接受媒體訪問時也暢談了對於得獎的心態，以及近年對金曲獎與市場脫鉤現象的深刻觀察。

金曲歌王蕭煌奇今年以專輯《做一個惜情軟心的人》第8度入圍金曲台語男歌手，受訪時他除了感謝評審青睞，也對近年金曲獎與市場機制的平衡點提出自身觀察。（圖／華納提供）

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談到入圍的心情，蕭煌奇始終抱持平常心。他謙虛地說：「評審老師對我比較照顧，喜歡我寫的一些歌。」不過他也坦言，獎座固然是專業音樂人給予的肯定，但得獎與否其實很隨緣，因為每屆的評審組成和審美角度都大不相同。他感性表示：「我說寫的歌、唱的歌能流傳下來比較重要。」對於今年的其他入圍者，他也給予高度肯定，認為每件作品都很好、各自風格不同，「音樂沒有好與壞，主要就是看今年評審喜歡什麼。」



近年金曲獎常被外界討論「市場共鳴度降低」，身為資深音樂人的蕭煌奇也分享了他的銳利觀察。他直言，現在的評審角度比較不會從市場熱度去取決，導致中規中矩的流行歌很難被青睞。大部分評審由音樂人或歌唱比賽評審組成，在這種結構下選出來的作品，往往「音樂性很好，但在市場上就不一定OK」，他認為這就是一個比賽的遊戲規則，大家不需要想太多、也不用太在意金曲獎最後怎麼決定。



雖然金曲獎提供了一個很好的跳板與舞台，成功幫助並鼓勵了許多辛苦的年輕新秀被大家看見，但在串流與分眾時代下，他也點出了現狀的隱憂：「有時候選了一些人出來，到底有沒有留下一些什麼歌？」蕭煌奇坦言，近年很多作品雖然得到評審在音樂性上的高度讚賞，但最後大眾往往還是回頭去聽周杰倫、蔡依林這些中生代的天王天后，「有沒有幾首歌，是可以讓大多數的人記住的？」

蕭煌奇憑藉專輯《做一個惜情軟心的人》第8度入圍最佳台語男歌手獎，宣布將於9月19日再度登上台北小巨蛋。（圖／華納提供）

最後，蕭煌奇也特別針對「台語獎項」提出切實的建言。他指出，目前金曲獎的台語評審中，較少有真正具備台語語言專業的人在裡面，他們往往不一定懂台語的語音、押韻與特有的韻味，而是純粹用西洋或現代音樂的角度，去評斷旋律和整張專輯的風格。他也提出反思：「有時候選出來的歌王、歌后，在市場上是否有實質的意義與反應？是否有真正得到大眾的共鳴？」



蕭煌奇將於9月19日再度登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會《BRAVO》，門票將於6月17日中午12:00在寬宏售票系統正式全面開賣。

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