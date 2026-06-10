金曲38》甜約翰二度叩關最佳樂團再爆喜訊 女主唱Mandark富士山前被求婚

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「甜約翰 」鼓手小 J（左起）、主唱浚瑋、鍵盤手 Mandark、吉他手罐頭10日分享入圍喜悅。（歪的音樂提供）

「甜約翰 」樂團由男主唱浚瑋、女主唱Mandark、吉他手罐頭、鼓手小J 組成，以專輯《GOOD AFTERNIGHT》入圍第 37 屆金曲獎最佳樂團獎，今（10日）受訪分享二度叩關金曲獎的喜悅，女主唱Mandark 更大方透露上周被求婚了。

女主唱Mandark日前與男友及名親友赴日旅遊，在富士山前拍照時，突被驚喜求婚，感動到泛淚，她說，兩人平常喜歡拍影片，當時看他手機沒對齊，還跟他吵要重拍，「他要我手指富士山，然後他就跪下了 」，不過兩人現場被蚊蟲叮咬，破壞了浪漫氛圍，「蚊蟲聚集他也覺得很煩，我就想要呵護他」。

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Mandark目前正忙著粉刷愛的小窩，展開甜蜜同居生活， 預計9月登記結婚，她說，日前為金曲試裝去了婚紗店，透露金曲紅毯服裝「典雅加一點辣」。男團員也開始進行身材管理，浚瑋節食、罐頭戒掉宵夜，小 J 請出「AI 秘書」嚴格控管飲食。

甜約翰成團十年，今年以第4張專輯《GOOD AFTERNIGHT》二度叩關金曲獎，直言是「意料之中的驚喜，意料之外的肯定！」上次入圍那年3位男團員都結婚，如今都已升格為人父，小J還是二寶爸，全員正式邁入人生新階段。

除了樂團表演工作，團員們也各自有工作，浚瑋是歌唱老師、罐頭是遊戲工程師、小J是軟體工程師，他們對得獎有信心，表示如果得獎希望一起出遊慶祝，「因為成團十年我們竟然還沒有一起出去玩過！」

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