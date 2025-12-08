金栗四三賞全台首發玉名喵贊聲 鄭朝方偕近4千跑者竹北與風競速

近4,000名跑者6日一早齊聚新竹縣竹北市，他們參加了一年一度竹北「半城路跑」活動。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（8）日表示，假期間落幕的「2025竹北半城路跑」吸引了近4,000名跑者熱血參與，連日本熊本縣玉名市長藏原隆浩（くらはらたかひろ）也親率代表團來參加並致贈話題吉祥物「玉名喵」給竹北，展現台日體育滿滿的交流熱情。

6日一早登場的「2025竹北半城路跑」活動分成1K、5K、12K、21K與企業組等多個分組，光企業組就高達36間企業接力隊伍報名，比方Kromax奇裕企業、ORGANO奧璐佳瑙科技、中國醫藥大學附設醫院等公司都踴躍報隊參與。鄭朝方介紹，其中最「PRO」級專業的是21K是菁英挑戰組，因為賽道已正式通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）認證，這可讓竹北路跑一躍成為國際級路跑賽事行列，全台約10場賽事取得這項認證，十分不容易。

廣告 廣告

鄭朝方續指，為了表達永續辦理的傳承決心，也要兼顧跑者的榮耀感，這次活動特別邀請2024年活動時的12K與21K男女冠軍陳立洋、劉宇杰、曾怡禎、黃馨儀以「傳承領跑」者姿態帶領後進。此外，11月甫披上中華隊戰袍在亞青運3000公尺項目摘金那位號稱「沒有心臟的男人」的王誠宇也來了，他挑戰21K頓時成為全場焦點，並以01時12分11秒佳績奪得12K組別冠軍，也打破了2024年的參賽紀錄。此外，陳立洋與劉宇杰分別拿下了21K、12K組季軍，黃馨儀則蟬聯21K女子組后冠。

值得一提的是，日本「馬拉松之父」金栗四三（かなくりしそう）出生地熊本縣玉名市也由藏原隆浩領軍前來竹北體會活力熱情，他們除了帶來最夯的「玉名喵」帶給竹北吉祥外，還特別準備了深具意義的「金栗四三賞」獎盃，送給21K中第「43」位跑回終點的竹北在地選手江祐鱗，用大玩「諧義梗」的獨特方式傳承運動家精神和竹北交流。

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）6日替竹北半城路跑揭開序幕。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

日本熊本縣玉名市長藏原隆浩（くらはらたかひろ）（中）同框玉名喵（右2）親臨竹北獻上祝福。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住

男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」

賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感