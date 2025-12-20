金桔功效大公開：止咳化痰、增強免疫力與心血管保健全解析

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

又稱於金柑、金棗、金橘，同屬於柑橘類水果，但與橘子、柚子等柑橘類水果的最大不同點，在於金桔的果肉及果皮都有食用價值，有「長壽果」的稱號。金桔含有多種維生素、蛋白質、金桔、鈣、磷、鐵、膳食纖維等成分，其中維生素C和金桔能增強抵抗力，對感冒或是相關的併發症有所助益；而維生素P與金桔則有防治血管硬化、高血壓的效果。此外，金桔尚有減緩皮膚老化、免疫功能、醒酒、強化毛細血管、預防血管破裂等保健功能。

止咳效果：金桔營養成分與柑橘相同，其藥理作用亦與之相同，具有止咳化痰的功效，尤其是食用金桔果皮的部位。

如何選購：挑選果皮為金黃色、光滑有光澤、帶有濃郁香氣者為佳，避免選擇太軟的金桔，因為比較容易爛掉。因其果型的不同而分為兩類，一種是橢圓形的長金桔，滋味較甜、氣味也較芳香，多拿來製作成糕點類，如金棗糕、蛋糕等；另一種是圓形的圓金桔，口感較酸，多與檸檬搭配調製成金桔檸檬汁。

如何保存：建議保存在陰涼、乾燥的地方，也可放置於可隔絕水氣的夾鏈袋，並收藏於冰箱冷凍庫，等到要用時再拿出來退冰。

如何吃：將新鮮的金桔以適量的鹽醃漬約1星期，再取出曝曬至其半乾，倒入玻璃瓶內，以紗紙密封，即成鹽漬金桔。咳嗽者可取3粒鹽漬金桔加開水沖服，有緩解咳嗽的效果。

禁忌症：胃腸不適者不建議吃太多金桔，因為金桔所含有的有機酸會刺激胃壁黏膜，反而加重胃腸的不舒服。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

