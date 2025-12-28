金條年增近4倍還不夠 韓國更瘋白銀

▲白銀價格狂飆，韓國人瘋搶，銷售額年增幅超過37倍。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 根據《韓國先驅報》，韓國主要銀行今年黃金、白銀條塊銷售額雙雙寫下新高，其中白銀買氣尤其火熱。

白銀今年走勢瘋狂，價格一路飆到歷史高檔，也把韓國散戶的「搶銀潮」推到新高點。《韓國先驅報》報導，現貨白銀突破每盎司79美元關卡，今年累計漲幅約170%。

除了韓國五大銀行之一的韓亞銀行不販售銀條，其餘4家大型銀行KB國民銀行、新韓銀行、友利銀行和NH農協銀行今年銀條銷售額合計達306億韓元，較去年的7.99億韓元暴增約37至38倍。

黃金熱度同樣驚人。韓國五大銀行今年金條銷售總額約6779億韓元，年增接近4倍。

不過貴金屬漲勢驚人，特斯拉執行長馬斯克罕見評論白銀飆漲非好事，因為在工業生產過程中，白銀是不可或缺的材料。

