金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
法國東部小鎮諾維爾－敘爾－索訥（Neuville-sur-Saône）一名男子在自家花園挖掘游泳池時，意外發現價值約70萬歐元（約80萬美元，折合新台幣約2,560萬元至2,760萬元）的黃金財寶，包含五根金條與大量金幣，引起當地震驚。
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。
地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金塊早在15到20年前曾於附近一家精煉廠合法熔煉，並無非法來源問題。
另據當地報紙《進步報》（Le Progrès）報導，儘管財寶來源無法追溯，前任土地所有人已過世，也無明確證據顯示這些金屬為遺留或遺失物，因此當局不會追究其歸屬。
按照法國現行法律，若發現物具有考古價值，將歸屬國家所有；若無文資性質且來源無爭議，則可由發現者合法擁有。此次案件中，金條與金幣未被認定為文物或違法藏品，使該男子得以完整繼承這筆意外之財。目前仍無法確定這批黃金最初是如何被埋藏於地底，成為當地一樁未解之謎。
