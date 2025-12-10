金棕落羽松鏡面倒影美拍仙境！S彎必拍亮點8大取景範本

文／景點+ Carol整理報導

夢幻池畔落羽松場景這裡拍！新竹縣芎林鄉有一處落羽松景點，現場不僅能捕捉金棕色樹海，還能將鏡面倒影及S型彎道一同入鏡，快將8大取景範本、順遊景點筆記起來，找個好天氣出發拍美照！

金棕落羽松同框鏡面倒影場景絕美，吸引網友前往取景。（圖／aday0530）

新竹縣芎林鄉這一處落羽松景點位在「鹿寮坑濕地農場」，看到已歇業的「綠色小徑」餐廳交叉路時，繼續往上開車50多公尺可到達路口，將車輛停放於外圍，繼續往上步行100多公尺即可抵達。

於2025年12月6日拍攝的鹿寮坑濕地農場落羽松（本篇部分圖片顏色經微調後製）。（圖／aday0530，以下同）

圍繞著池畔種有10多棵落羽松，水池一隅呈現S型，從側面可明顯拍出彎道及落羽松葉子的同框畫面，或在岸邊隨手抓拍漫步在樹海中的夢幻場景，若天氣良好，還有機會捕捉水池上的鏡面倒影。

（圖／aday0530）

（圖／aday0530，以下同）

除了落羽松外，往山上望去還可看到滿山的柑橘，周邊則可開車順遊「鹿寮坑段木香菇農場」、「小森之歌」、「關西老街」、「內灣老街」等景點。

（圖／aday0530，以下同）

到了新竹還可造訪另一處落羽松景點，推薦景粉參考下方延伸閱讀，前往捕捉金棕樹海同框白茅美照！

【Info】

鹿寮坑濕地農場落羽松

地點：新竹縣芎林鄉鹿寮坑166-7號附近，導航「鹿寮坑濕地農場」

