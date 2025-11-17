金標再上身！大谷翔平領銜6巨星球員 2026續穿MLB金徽球衣榮耀登場
（記者石耀宇／綜合報導）美國大型球員卡商Topps於17日（台灣時間）正式公布，包含洛杉磯道奇球星大谷翔平在內，共有六名球員將在2026年球季穿上繡有金色MLB標誌的特殊版球衣。該制度自今年起啟用，僅限前一球季榮獲年度大獎的球員穿戴，被視為象徵「超一流球星」的最高榮譽。
圖／大谷翔平身著金色版本MLB徽章球衣。（翻攝 instagram／shoheiohtani）
據外媒報導，MLB與Topps合作推出的「金標徽章制度」（Gold MLB Batterman Patch Program），自2025年球季起於比賽用球衣後領啟用。所有球衣上的MLB標誌原本為紅、藍、白三色設計，但若球員在前一年度奪下「年度最有價值球員（MVP）」、「賽揚獎」或「新人王」，則能將該標誌換成金色版本，象徵榮耀與傳奇地位。
今年獲選穿上金色徽章球衣的六人分別為：
道奇大谷翔平（國聯MVP）、洋基強打Aaron Judge（美聯MVP）、海盜王牌新秀Paul Skenes（國聯新人王）、老虎左投Tarik Skubal（美聯賽揚獎）、勇士捕手Drake Baldwin（美聯新人王）、以及運動家內野手Nick Kurtz（國聯賽揚獎）。
值得注意的是，大谷、Judge與Skubal均為連續兩年入選，顯示其在大聯盟持續穩居頂尖行列。
圖／獲選明年將穿上金色徽章球衣的球員。（翻攝 instagram／topps）
大谷翔平在2025年球季交出驚人的「二刀流」數據。打擊方面，他以打擊率 .282、55支全壘打、102打點與OPS 1.014的表現橫掃聯盟；投手方面則先發14場，投出47局、62次三振、防禦率 2.87。這份表現讓他以全票之姿勇奪生涯第四座MVP，並連續三年獲獎，僅次於史上最多MVP的傳奇球星Barry Bonds（7 座）。
《SportsLogos.net》指出，Topps將同步推出「金標限量球員卡系列」，部分比賽球衣的金標徽章將被拆解製作成限量收藏卡。Topps表示，這項設計是為了讓球迷更能「親身擁有榮耀的一部分」。
消息曝光後，外媒與球迷反應熱烈。《MLB.com》評論指出：「金色標誌不只是榮譽象徵，更是時代標誌，讓球迷一眼認出誰是現役最具代表性的超級巨星。」日本球迷更湧入社群留言：「翔平果然是金標配得之人」、「金色MLB logo就像MVP光環，太帥了！」、「期待他穿著金標球衣登場那一刻」。
Topps也表示，這項制度將成為MLB的長期傳統之一，未來每年都會由獲獎球員延續穿戴。2026年球季開始，大谷翔平等六名球員將正式披上金標榮耀新戰袍，象徵他們不只是球場強者，更是這個世代的傳奇象徵。
更多引新聞報導
SBL史上最大假球案！主控柯旻豪「重判7年」 15人涉放水簽賭全遭定罪
國光女神梁云菲驚傳輕生！親曝現況「目前很安全」：謝謝撿回我一條命的朋友
其他人也在看
WBC想擊敗日本、中華隊晉級？ 韓媒：大聯盟三星不是萬能解方
韓國隊在上個周末與日本隊進行2場交流賽，備戰明年的WBC經典賽，不過在這兩場比賽打完後，韓國媒體就點評，目前在大聯盟打球的金河成、金慧成及李政厚，並非國家隊能晉級8強賽的萬能解方，投手的戰力還是最大的問題。中天新聞網 ・ 6 小時前
大谷翔平只剩下「這獎項」還沒解鎖！日職傳奇球星認為他35歲前能達標
體育中心／王人瑞報導道奇二刀流巨星大谷翔平今年依舊獎不完！他拿下生涯第4座年度MVP、連續3年獲獎，但大谷生涯至今，還沒以投手身分拿過賽揚獎，日職傳奇球星落合博滿認為他35歲前可以達標。FTV Sports ・ 1 天前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員 5人打出生涯最差成績
洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。TSNA ・ 7 小時前
統一獅》高志綱、潘威倫職務異動 林安可加盟西武下午揭曉
統一獅備戰新球季，先在教練團的職務上做了小幅調整，原首席教練高志綱統籌一、二軍事務，潘威倫正式接下一軍投手教練。季後宣告旅外自由球員(FA)的林安可，加盟日職西武獅時間近了，獅隊將在下午公布。TSNA ・ 6 小時前
MLB／自由市場第1彈曝光 水手季中換他就闖美聯冠軍賽！傳簽5年約留人
大聯盟自由市場第1彈出現！今年季中從響尾蛇轉戰水手的一壘手奈勒（Josh Naylor），17日傳出和母隊達成5年約共識，合約細節和價碼仍有待球團宣布。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 1 天前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前
MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽
道奇隊冠軍成員基凱赫南德茲（Kiké Hernández）在社群媒體宣布，因左手肘開刀將無法參加2026年棒球經典賽，為波多黎各效力的夢想暫時擱置。中天新聞網 ・ 1 天前
中職》林安可加盟的旅外球隊？ 統一獅最快今天宣布
統一獅外野手林安可今年季後行使旅外自由球員權利，經過兩週的洽談與協商，領隊蘇泰安表示，最快在今天下午可以確定，由球團宣布林安可加盟的旅外球隊。如果一切順利，可望由日職西武獅隊得標。林安可於11月3日經聯盟公告行使旅外自由球員權利，是今年季後繼味全龍徐若熙的第2位中職球員，《日刊體育》在此之前曾經報導自由時報 ・ 9 小時前
日職/旅日有望？ 林家正測試結束表現獲教練激賞
台灣捕手林家正近期以測試生身分參與日本職棒橫濱DeNA灣星隊為期四天的秋季訓練，昨(14)日正式結束測試，他也獲得橫濱新任監督、同為捕手出身的相川亮二高度肯定。中天新聞網 ・ 2 天前
WBC／蔡其昌赴日陪同台灣隊情蒐！ 將拜會NPB會長討論台日棒球交流
世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，日本、韓國隊15日率先在東京巨蛋進行交流賽，台灣隊也藉機飛往日本情蒐，中職會長蔡其昌陪同團隊赴日，也藉機拜會日職（NPB）會長，期待雙方為了有更多棒球交流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》佐佐木朗希確定返先發 爆爆王可能續任道奇守護神
「令和怪物」佐佐木朗希今年爭奪新人王失利，還受傷出現信心危機，意外在季後賽牛棚復活，扮演守護神擊退費城人，被認為是道奇在分區系列賽的頭號功臣。明年新球季開始，朗希理所當然要回歸「正職」的先發投手崗位，這是球團的規劃，也是朗希本人的心願。中時新聞網 ・ 2 天前
克魯茲決定退休返美 味全龍洽談新任外籍打擊教練
記者陳立勳／台北報導味全龍74歲外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）今年續留球隊，並且簽下年約，季後傳出因為個人規...夠棒網 ・ 1 天前
MLB》道奇總管重申 佐佐木朗希下季絕對回到先發輪值
道奇總管Brandon Gomes明言，日籍投手佐佐木朗希下季絕對會回到先發位置。 大聯盟官網引用《The Orange County Register》的報導，道奇棒球事務部總裁AnTSNA ・ 22 小時前
MLB》 Kiké左肘動刀 確定錯過明年WBC
在幫助洛杉磯道奇連霸世界大賽後，Enrique（Kiké）Hernández成為自由球員，尚未決定去處，周五在個人社群帳號表示，自5月起就帶傷上陣，因此休季開刀治療，確定無法在明年WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽）代表波多黎各出賽。TSNA ・ 1 天前
樂天桃猿》曾仁和被釋出不意外 「受傷＋薪資」成被檢討對象
樂天桃猿已開始約談球員，並通知一些球員不續約，傳出旅美投手曾仁和在名單中，也已接到球團通知，今後發展值得關注。曾仁和近兩年受到傷勢困擾，在一軍出賽機會並不多，加上他的薪資不低，沒有成績的結果，自然成為首波被檢討的對象，一點都不讓人意外。 曾仁和結束美職生涯返台，TSNA ・ 1 天前
中職／余謙冬盟先發大爆炸！僅投1局退場狂失4分 台灣山林1：15遭痛宰
冬季聯盟16日進行台灣內戰，台灣山林先發投手余謙僅投1局就狂失4分，用了40球，終場台灣山林以1：15落敗，不敵台灣海洋。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
道奇工具人金慧成自評菜鳥賽季表現 不滿意只能拿30分低分
體育中心／丁泰祥 報導頂著韓職「腿哥」的光環，金慧成加入道奇隊挑戰美國職棒，菜鳥球季他只在大聯盟出賽了71場，就是替補的工具人，表現機會並不多，根據 《Dodgers Nation》的報導，金慧成自評菜鳥球季的表現時，給自己一個相當殘酷的成績，期望明年能夠再進步。FTV Sports ・ 22 小時前
中職》曾仁和遭樂天桃猿釋出 共4名投手被戰力外
中職規章規定，各球團應於每年11月30日前，向聯盟提交季後契約保留球員60人名單，各球團已經進行內部檢討，前旅美投手曾仁和遭樂天桃猿釋出，未獲續約的還有劉昱言、賴知頎、溫展樂3名投手。樂天在總教練總教練古久保健二被卸任與二軍守備統籌教練陳瑞振、投手教練蔡明晉不續約後，率續通知一些球員不再續約，近兩年自由時報 ・ 1 天前