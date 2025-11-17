金標再上身！大谷翔平領銜6巨星球員 2026續穿MLB金徽球衣榮耀登場

（記者石耀宇／綜合報導）美國大型球員卡商Topps於17日（台灣時間）正式公布，包含洛杉磯道奇球星大谷翔平在內，共有六名球員將在2026年球季穿上繡有金色MLB標誌的特殊版球衣。該制度自今年起啟用，僅限前一球季榮獲年度大獎的球員穿戴，被視為象徵「超一流球星」的最高榮譽。

圖／大谷翔平身著金色版本MLB徽章球衣。（翻攝 instagram／shoheiohtani）

據外媒報導，MLB與Topps合作推出的「金標徽章制度」（Gold MLB Batterman Patch Program），自2025年球季起於比賽用球衣後領啟用。所有球衣上的MLB標誌原本為紅、藍、白三色設計，但若球員在前一年度奪下「年度最有價值球員（MVP）」、「賽揚獎」或「新人王」，則能將該標誌換成金色版本，象徵榮耀與傳奇地位。

今年獲選穿上金色徽章球衣的六人分別為：

道奇大谷翔平（國聯MVP）、洋基強打Aaron Judge（美聯MVP）、海盜王牌新秀Paul Skenes（國聯新人王）、老虎左投Tarik Skubal（美聯賽揚獎）、勇士捕手Drake Baldwin（美聯新人王）、以及運動家內野手Nick Kurtz（國聯賽揚獎）。

值得注意的是，大谷、Judge與Skubal均為連續兩年入選，顯示其在大聯盟持續穩居頂尖行列。

圖／獲選明年將穿上金色徽章球衣的球員。（翻攝 instagram／topps）

大谷翔平在2025年球季交出驚人的「二刀流」數據。打擊方面，他以打擊率 .282、55支全壘打、102打點與OPS 1.014的表現橫掃聯盟；投手方面則先發14場，投出47局、62次三振、防禦率 2.87。這份表現讓他以全票之姿勇奪生涯第四座MVP，並連續三年獲獎，僅次於史上最多MVP的傳奇球星Barry Bonds（7 座）。

《SportsLogos.net》指出，Topps將同步推出「金標限量球員卡系列」，部分比賽球衣的金標徽章將被拆解製作成限量收藏卡。Topps表示，這項設計是為了讓球迷更能「親身擁有榮耀的一部分」。

消息曝光後，外媒與球迷反應熱烈。《MLB.com》評論指出：「金色標誌不只是榮譽象徵，更是時代標誌，讓球迷一眼認出誰是現役最具代表性的超級巨星。」日本球迷更湧入社群留言：「翔平果然是金標配得之人」、「金色MLB logo就像MVP光環，太帥了！」、「期待他穿著金標球衣登場那一刻」。

Topps也表示，這項制度將成為MLB的長期傳統之一，未來每年都會由獲獎球員延續穿戴。2026年球季開始，大谷翔平等六名球員將正式披上金標榮耀新戰袍，象徵他們不只是球場強者，更是這個世代的傳奇象徵。

