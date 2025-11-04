金樽迎來浪潮！各國高手齊聚臺東挑戰極限 2025臺灣衝浪公開賽盛大登場

運動部鄭世忠政務次長今日出席「2025臺灣國際衝浪公開賽」開幕儀式。圖／運動部提供

「2025臺灣國際衝浪公開賽」於114年11月4日至11日在臺東縣金樽漁港登場，運動部鄭世忠政務次長今（4）日出席開幕儀式，與臺東縣政府王志輝副縣長及世界衝浪聯盟(World Surf League, WSL)巡迴賽資深經理Mr. Will Hayden-Smith一同歡迎各國衝浪好手來臺參賽。

鄭世忠次長表示，打造臺灣品牌國際級運動賽事是運動部重要的政策，結合賽事與在地的觀光、市集、文化及風景特色，展現臺灣獨特的文化魅力，臺灣國際衝浪公開賽在臺東縣政府長期經營下，完美體現如何透過賽事結合觀光，帶動地方及運動產業發展，未來運動部將持續投入更多資源讓臺灣的品牌國際賽事發光發熱。

臺東是臺灣唯一列入世界衝浪聯盟的國際衝浪場地，憑藉優質的運動環境，結合金樽特有的山海風光與文化資源，及臺東縣政府對衝浪運動的長期推動與投入，本次賽事已邁入第15屆，賽事包含男女子短板QS6,000巡迴積分賽、國內男女職業短板暨外卡資格賽及國內U16青少年短板賽，吸引來自12國、200名衝浪好手共同交流及挑戰自我。

除了賽事，現場周邊有衝浪相關體驗活動及海洋文創市集，歡迎有興趣的民眾到場體驗，無法到場的民眾也可透過世界衝浪聯盟官網(網址：https://www.worldsurfleague.com/events/2025/qs/408/taiwan-open-of-surfing/main)及臺東縣政府Youtube頻道與Facebook觀賞精彩賽事轉播，一起為我國衝浪好手加油。



