金檢成立防恐應變小組 要求航港警、海岸巡加強警戒

（中央社記者吳玟嶸金門23日電）金門地檢署今天表示，已成立防範恐怖攻擊應變小組，對大型活動加強蒐報可疑情資，並請航、港警就航站及碼頭加強防護警戒；另外，為避免偷渡客擾亂治安，要求海巡岸巡隊等加強查緝。

張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，為嚴防模仿效應、安定社會秩序，法務部責成所屬機關全面啟動應變作為，其中包含要求各地方檢察署立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關協調合作、資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制。

金門地方檢察署今天發布新聞稿表示，昨天成立防範恐怖攻擊應變小組，對涉及網路、大眾運輸系統或公眾出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員檢察官指揮偵辦，以遏止恐嚇、模仿行為造成民眾恐懼情緒擴散，維持社會秩序穩定。

檢方表示，金門地檢署防範恐怖攻擊應變小組，由檢察長王柏敦擔任召集人、主任檢察官葉子誠為執行祕書，案件原則上由檢察官徐子涵專責辦理，並於今天下午召開會議與轄內刑事查緝單位研商情資交換及防制作業。

檢方指出，會議結論由金門縣警察局刑事警察大隊、福建省調查處，針對今年12月底金門縣府或各鄉鎮舉辦慶祝活動，及民國115年1月份金門馬拉松等大型活動加強蒐報可疑情資，避免不法；並請航警及港警就金門境內金門航空站、水頭碼頭等大型交通運輸設施，加強防護警戒；另為避免偷渡客擾亂治安，要求海巡隊、查緝隊及岸巡隊加強查緝，維護海上及岸際安全。（編輯：陳仁華）1141223