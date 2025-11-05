金正恩不見川普的下場？ 美財政部宣布新一波「北韓制裁名單」

2019年6月30日，美國時任總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區板門店進行歷史性會晤。美聯社資料照



據南韓媒體今天（11/5）報導，美國財政部今天宣布新一波針對北韓的制裁名單，共計8人與2家機構遭鎖定。近日美國總統川普（Dinald Trump）訪問南韓，有意與北韓最高領導人金正恩會面，卻未獲正面回應，峰會破局與制裁決定是否有關，引發外界聯想，但美國官員說明，制裁問題是很早之前，即開始調查的事項。

據《朝鮮日報》報導，美國財政部4日宣布，依涉入網路犯罪、詐騙與洗錢等罪嫌，將8人與2家機構列入制裁名單，這是繼美國國務院3日，對涉及非法轉運北韓資源的船隻宣布制裁後，最新一波針對北韓的制裁。

制裁名單包括張國哲（장국철，音譯）、許鍾善（허종선，音譯）等8人，這些人涉嫌透過「第一信貸銀行」（First Credit Bank），協助管理價值約530萬美元（約1.6億元台幣）的資產，其中包含加密貨幣，這些資產曾用於針對美國公民的行動。

另外，總部設於北韓的「朝鮮萬景台電腦技術公司」，以及該公司的代表禹永洙（우영수，音譯），均被列入制裁對象。據悉，北韓長期派遣國內資通訊人員，進入海外企業，並將賺取的外匯，用來研發核武與飛彈。

美國財政部強調：「北韓的網路人員，正在大規模地進行高度複雜的間諜活動、破壞性的網路攻擊，與竊取金融資產。」根據美方的估計，北韓在過去3年間，透過加密貨幣竊取的資產，超過30億美元（約928億元台幣）。

值得注意的是，美國總統川普近日訪問南韓，與多國領袖會談，他多次表明，有意與北韓最高領導人金正恩會面，但北韓方面未積極回應，導致川金會最終無法成行，這引發外界聯想，是否因川金會破局，導致美方祭出更嚴厲的制裁。

對此，美國官員說明，相關問題的調查，從很早之前就開始進行，與會談並沒有直接關係。

