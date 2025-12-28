金正恩出席活動與女足互動親密! 致電普欽賀「新年快樂」

北韓27日舉行憲法日活動，領導人金正恩親自帶領內閣成員宣誓，還和剛奪下U-17女足世界盃冠軍的國家隊成員，親密互動。另一方面，金正恩也在年末，致電俄羅斯總統普欽，強調同盟關係十分緊密。

金正恩致電俄羅斯總統普欽，強調同盟關係緊密。（圖／達志影像歐新社）

北韓憲法日活動現場氣氛熱烈，金正恩手持紅布，莊嚴地帶領內閣成員一同宣誓，並與多名政府高層握手致意。活動的高潮出現在金正恩與北韓U-17女足世界盃冠軍隊成員的互動環節。這些年輕球員看到金正恩時表現得十分興奮，一擁而上圍著他又叫又跳，有些隊員甚至激動地直接抱住了領導人。在合照環節中，有球員因激動而落淚，金正恩則展現親民一面，親暱地摟著她低聲安慰。

與此同時，北韓國家電視台特別報導了金正恩向俄羅斯總統普欽發送的新年賀電內容。北韓主播播報表示，金正恩在2026年新年之際，衷心祝願普欽同志身體健康，並在捍衛俄羅斯尊嚴和利益的重任工作中取得更大的成功。

在這封賀電中，金正恩特別強調北韓和俄羅斯在2025年已經發展成為「在同一條戰壕裡同生死共患難」的同盟關係，表明北韓將永遠與普欽和俄羅斯人民站在一起。這一表態進一步確認了兩國近年來日益緊密的戰略合作關係，也反映出北韓在國際政治舞台上的外交取向。

