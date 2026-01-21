金正恩出席溫泉設施竣工典禮 與泡湯民眾話家常

（中央社平壤21日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩昨天出席咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動者休養所」竣工儀式，並視察整修後的設施，還在溫泉池畔與泡湯民眾話家常。

「韓國時報」（The Korea Times）引述北韓中央通信社報導，溫堡勞動者休養所是北韓最大規模的溫泉休閒設施。

金正恩在視察改建後的設施時表示，各區域規劃完善，建築風格與周圍環境和諧並存，還說溫堡勞動者休養所已成提供人民服務的優良休閒基地，令人自豪。

廣告 廣告

報導指出，金正恩2018年7月視察這處溫泉休閒設施時，曾嚴厲批評其管理不善、衛生條件不佳，指示將其重新裝修改造成綜合文化休養基地。

金正恩在視察過程中，也指示溫堡勞動者休養所於2月正式營運。

分析認為，金正恩此次視察可能意在加強黨政官員紀律管理，為預計下月召開的北韓勞動黨第9次代表大會做準備。（編譯：劉文瑜）1150121