金正恩女兒整容？日媒：神隱近3個月露臉 臉頰「變瘦更緊緻」

北韓領導人金正恩的女兒、被視為接班人呼聲最高的金朱愛（Kim Ju Ae），在消失約85天後，日前再度公開露面，但日媒指她「臉頰變瘦、臉部線條更加明顯」，不排除整容。

11月28日金朱愛（戴墨鏡者）隨同父親金正恩出席活動。（圖／美聯社）

日媒《DailyNK Japan》（デイリーNKジャパン）報導，金朱愛上一次現身是陪同父親出席大陸九三閱兵，返國後就完全未參與任何公開活動，創下史上最長「神隱」紀錄。

報導指出，她神隱近3個月期間，引發各種揣測，包括「健康不佳」、「中國大陸方面不滿」、「外交禮儀出現問題」，甚至延伸到「北韓內部反彈」等。

一名熟悉北韓局勢的南韓專家指出，「身為被認為最有力的接班人，金朱愛的行蹤很容易與北韓權力核心的微妙動向產生連結。」

而她11月28日在平壤突然現身北韓空軍成立80週年紀念活動，與金正恩一同露臉，她身穿與父親相同的黑色皮革外套，並與戰鬥機飛行員並肩亮相，北韓官媒大篇幅刊登大量照片與影像，

不過，報導指出，金朱愛的外貌與先前相比出現明顯變化，臉頰變得更瘦、臉部線條更加明顯，引發是否「美容整形」的揣測。一名南韓媒體人士表示，「身為接班人選，金朱愛外貌的任何變化都會引發聯想，從身體狀況到人工處理，可能性都會被討論。」

