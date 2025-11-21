金正恩姑丈昔遭「犬決」嚇壞國際？北韓叛逃外交官揭恐怖內幕

2019年逃亡至南韓的北韓前外交官劉現祐，近日出書揭露北韓領袖金正恩統治內幕，他表示，金正恩曾自曝為何處決其姑父、當時北韓「第二號人物」張成澤，是因為張是「叛徒」，殘酷處決是為「震懾全體高層幹部」。

北韓領袖金正恩。（圖／美聯社）

日本《朝日新聞》報導，現年53歲的劉現祐曾任北韓駐科威特臨時代理大使，其岳父全日春曾任北韓勞動黨「39號室」室長，掌管金氏家族的秘密資金，被視為最接近最高領導階層的核心人物之一。

劉現祐在新書《金正恩的秘密金庫》披露，金正恩於2013年12月處決張成澤，震撼國際，劉表示，在處決後不久的12月30日，金正恩曾與全日春、崔龍海、金養建等7名高官共進晚餐，親自解釋下令處決的理由。

廣告 廣告

他轉述金正恩當時說，「張成澤是叛徒，完全沒有忠誠心。父親（金正日）過世後的3年間，我認為要以喪禮般的心情度日，但張成澤每日的行徑讓我無法忍受，才決定處刑。」至於外界盛傳張成澤遭「犬決」，雖無法證實，但劉透露，金正恩明確表示採用「殘酷方式」，是為「震懾全體高層幹部」。

而外界關注的金正恩女兒，劉現祐指出，部分西方媒體的報導與真實情況有出入，包括名字、年齡與家庭結構。他說，之所以能掌握部分細節，是因為岳父曾與金正恩女兒合照，並把情況轉述給家人，因此他得以獲悉一些資訊。

延伸閱讀

MLB/上一位是鈴木一朗！ 水手宣布明年退役強森51號球衣

MLB/ 倫登領76億只打257場 天使休賽季想擺脫「史上最爛」合約

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投