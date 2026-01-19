金正恩寄新年賀卡沒寫習近平名字 疑不滿李在明請習當核武公道伯





北韓官媒「朝鮮中央通信」18日報導，北韓領導人金正恩向包括中國國家主席習近平在內的世界各國領導人寄送了新年賀卡。與先前公開俄羅斯總統普丁總統的賀電內容不同，此次北韓並未公開賀卡收件人的姓名與內容。外界解讀，此舉可能是在表達對中國的不滿，同時展示北韓與俄羅斯的緊密關係。

只寫職銜沒提名字 習近平普丁兩樣情

韓媒《中央日報》報導，北韓黨報《勞動新聞》（로동신문）指出，金正恩向中共中央總書記、中華人民共和國主席及其夫人以及越共中央總書記寄送了新年賀卡，但僅列出寄件人的頭銜，並未提及「習近平」的名字。

《勞動新聞》僅提到與越南、新加坡、塔吉克、土庫曼、亞塞拜然、印尼、白俄羅斯、阿爾及利亞等國元首一起寄送賀卡一事。與1月1日報導習近平向金正恩寄送賀卡時一樣，此次賀卡內容也未公開。

作為對比，《勞動新聞》去年12月27日報導金正恩向普丁發送賀電的消息，並在頭版刊登賀電內容，其中提到「無人能破壞兩國人民牢不可破的關係與兩國人民的團結」等字句。當時金正恩強調「（北韓與俄羅斯關係）不僅是當今時代，亦是我們子孫世世代代都應永遠繼承的共同寶貴財富」，外界解讀其意圖是藉由烏克蘭戰爭派兵契機，進一步加強兩國關係。

《勞動新聞》也全文刊登了普丁在去年12月25日寄給金正恩的賀電。當時普京在賀電中表示，「我相信我們將在地區與國際事務上進行建設性合作」。

李在明出訪北京 北韓公開表示不滿

這也可能顯示，即便去年9月金正恩出席北京93閱兵，北韓與中國的關係仍未完全恢復。朝鮮勞動黨中央組織指導部第一副部長金與正在本月14日的談話中，似乎針對本月初舉行的中韓領導人峰會表示：「無論（南韓）執政者如何出訪海外跑來跑去請託拉關係，或者做白日夢，朝韓關係的現實都絕對不會改變。」

南韓總統李在明曾在與習近平的會談中表示，敦請習近平在北韓核武問題上扮演「和平仲裁者」的角色。北韓在賀卡相關報導中對俄羅斯與中國採取差別待遇，亦有可能是對此表達不滿。

美國專門分析北韓的網站「北緯38度」解讀：「（去年9月）金正恩與習主席的會談報導雖然包含部分正面表述，但其報導水準仍不及過往幾次峰會，顯示北韓與中國尚未完全恢復關係。」

慶南大學遠東國際研究所教授林應出（임을출，音譯）表示：「中國對北韓無核化採取戰略性沉默，但並不支持兩國敵對論。北韓與中國關係無法切斷，但也面臨無法完全一致的結構性限制。（朝鮮勞動黨）的第9次黨大會可能會成國兩國今後關係的風向標。」

