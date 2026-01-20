金正恩巡視北韓最大軍工廠當場解職內閣副總理 批官員無能有意大整肅



北韓官媒20日報導，北韓領導人金正恩在視察位於東北部咸鏡南道的龍城機械聯合企業時，指責該企業在推動第一階段技術改善計畫時，因領導無方「造成了巨大經濟損失」，並解除了負責機械工業部門的內閣副總理楊勝虎。

金正恩巡視大點兵 副總理首丟烏紗帽

綜合《民主中央日報》等韓媒報導，龍城機械聯合企業（용성기계연합기업소）是北韓最大的工業設備製造廠。金正恩19日出席了該廠「第一階段改善現代化對象竣工式」，雖然他在演講中讚揚了機械工業現代化的成就，但隨即話鋒一轉，指責該廠改善計畫「從一開始的工程環節就偏離軌道。這些不負責任、亂來又無能的高層導致了不必要的人為混亂」。

朝鮮勞動黨中央委員會此前曾派一批軍工現代化專家來該廠進行全面評估，並提出「60多項必須糾正的問題」。金正恩批評，儘管面臨這些批評，內閣官員卻依舊「卑鄙地卸責」並且「巧妙地掩蓋事實」，把責任都推給軍工部門。

隨後，金正恩點名楊勝虎（양승호，音譯）並當場將其免職，「尤其，負責機械工業的內閣副總理不適合他目前的職位。我們並不認為他有反黨立場，但簡單來說，這就好比讓山羊拉馬車一樣，應該被視為我們任用高層程序中的一個偶發失誤」，亦即拔擢一位無能的副總理本身就是一個錯誤。

黨代表大會在即 有意大整肅高層

除此之外，金正恩也有擴大究責的意思：「不僅是前內閣總理，還有那些未能為龍城機械聯合企業現代化項目提供政策指導，並且袖手旁觀的政策指導官員，都應該被追究責任。之前的內閣總理與現在擔任機械工業負責人的副總理都敷衍了事。」

金正恩補充：「當前行政高層存在許多問題」，整體任命官員的體制也有問題，「我們必須徹底根除軍中根深柢固的極端不負責任、自保主義和流氓氣息。」專家認為，因為北韓即將舉行第9次黨大表代會，因此金正恩打算進行大規模內閣改組。

南韓智庫「統一研究院」（통일연구원）專任研究員吳京燮（오경섭，音譯）解讀：「基本上，指出高官的腐敗行為甚至當場將其解職，似乎是為了強化內部紀律」，此前北韓雖然宣傳龍城機械聯合企業的正面形象，但金正恩的演講「與北韓當局的宣傳不同，作為軍事核心基礎的龍城機械聯合企業現代化改造出現問題，這可以被視為5年經濟發展計畫出現混亂的直接徵兆。」

