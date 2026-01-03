金正恩愛女首赴錦繡山謁陵 分析：可能獲選第一書記

（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）北韓領導人金正恩女兒金主愛首次赴錦繡山太陽宮參加公開活動的照片曝光，分析認為金主愛很有可能在勞動黨第9次代表大會上獲選黨內第一書記職位。「第一書記」被認為可作為總書記金正恩的代理人。

北韓中央通信社（KCNA）日前公開金主愛首次陪同父母前往錦繡山太陽宮的照片，這次是金主愛自2022年11月首次在北韓媒體亮相後，第一次正式造訪錦繡山太陽宮。分析指出，金正恩過去2年從未公開造訪錦繡山太陽宮，這次帶著女兒出席，可能是為鞏固繼承計畫。

南韓世宗研究所副所長鄭成長發表分析指出，錦繡山太陽宮存放著北韓前領導人金日成及金正日的遺體，象徵北韓體系的正統性。金正恩參拜時，同樣位列第一排的通常是勞動黨的最高核心幹部，但這次卻由金主愛站在正中央，可能代表金正恩藉此機會向歷任領導人報告了金主愛的繼承人地位。

韓媒國民日報則引述南韓慶南大學極東問題研究所教授林乙出說法指出，金主愛出現在象徵著上一代領導人的太陽宮，且被拍到站在父母中間，相當於對內、外宣示她不只單純是金正恩的子女，而是「繼承先代領導人遺訓的『革命繼承人』的地位」。

北韓勞動黨第9次代表大會預計在今年2月召開，鄭成長認為，最有可能發生的狀況是金主愛在這次代表大會上獲選為「黨中央委員會第一書記」。「第一書記」一職是在2021年初的第8次代表大會上新增的職位，雖然沒有正式對外公布，但在南韓取得的勞動黨規章中確認了此事。

「第一書記」被認為可作為總書記金正恩的代理人，是為了在緊急狀況時，維持北韓政權安定、使依據「白頭血統」繼承的政權制度化的應對措施。

考慮到北韓並未公開新設「第一書記」職位一事，加上金主愛的年齡與性別，鄭成長認為，金主愛獲選為第一書記後可能暫時不會公開，以避免北韓內部產生牴觸情緒。此外，由於金主愛公開出席活動以軍事方面為主，不排除先讓他擔任中央軍事委員會副委員長一職，或同時給予她兩個頭銜。

林乙出同樣認為第9次代表大會可能成為金主愛能否接班的關鍵指標，但他指出，金主愛年齡尚小，可能只會賦予象徵性的領導職位，而非正式頭銜。北韓並未對外公開金主愛的生日，外界推估她出生於2013年，今年將滿13歲。（編輯：謝怡璇）1140103