金正恩愛女「捧臉甜吻爸」如戀人 北韓人冒死批評曝光！

北韓現任領導人金正恩月初進行2026年首度飛彈試射，一舉一動備受全球高度關注。他時常帶著愛女金主愛，出席各種公開場合，還一起參加平壤跨年晚會。會中父女倆互動親暱，金主愛還在跨年倒數結束時，邁入2026年的第一刻直接親吻金正恩，宛如戀人的舉動惹議，也引發北韓人民的批評。





金正恩愛女「捧臉甜吻爸」戀人舉止惹議！北韓人民看傻批：超越正常父女關係

金正恩（左圖左、右圖左）相當寵愛二女兒金主愛（左圖右、右圖右），常一同公開露面，舉止親暱。（圖／翻攝自《朝鮮日報》、北韓中央電視台）

金正恩雖然身為北韓最高領袖，露面時神情嚴肅，但他相當寵愛二女兒金主愛，父女倆常常一同現身，絲毫不避諱大方帶著愛女參與「北韓建軍25周年閱兵典禮」、視察「火星－17型洲際彈道飛彈」發射、紀念已故前領導人金正日的冥誕等重大活動。金正恩不僅帶著愛女親睹飛彈試射，還曾一起觀看足球比賽、視察飯店竣工，甚至牽手、搭肩、挽手、貼身親暱，父女感情濃厚。邁入2026年，《朝鮮中央電視台》元旦播出金正恩出席跨年晚會的畫面，13歲的金主愛脫去幼年的稚嫩圓潤，身高已與金正恩差不多，穿著與父親同款的皮革大衣，2人時而牽手、時而湊近說話。跨年倒數歸零的瞬間，金主愛起身伸手撫上父親金正恩臉龐，熱情獻上甜吻，讓金正恩笑得合不攏嘴，而母親李雪主則在一旁拍手笑看。

金正恩愛女「捧臉甜吻爸」戀人舉止惹議！北韓人民看傻批：超越正常父女關係

金正恩（右）攜妻子李雪主（最左）、愛女金主愛（中）跨年，全程與愛女互動親暱，13歲的金主愛甚至在倒數結束那一刻主動親吻父親臉頰。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

然而金正恩與愛女的互動引發熱議，過於親暱近似情侶般的相處模式。根據《Daily NK Japan》報導，熬夜蹲守電視機前的北韓人民反應兩極，部分人正面看待這段父女情「她（金主愛）太可愛了」、「可以看出最高領導人有多寵愛她（金主愛）」、「她（金主愛）很有女兒的魅力」。不過，也有不少人認為不妥「令人不寒而慄」、「已經超越正常父女關係」、「已有數十歲的女兒親吻父親的臉頰很不尋常」、「這個在我們國家不是習俗」、「父女倆體格相似，這感覺有點奇怪」、「這不是在歐洲的表達方式嗎？」。

