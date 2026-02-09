金正恩接班布局曝！她更殘暴上台將「秒下狠手」 專家：北韓恐現巨變

國際中心／林昀萱報導

42歲北韓最高領導人金正恩近年來傳出身體狀況不佳、且頻頻爆出烏龍死訊，接班人選也受到關注。傳出金正恩屬意在女兒金主愛成年之前由妹妹金與正鐵腕治理，專家揣測一旦金與正掌權，將會立刻進行政治清洗，手段比起哥哥更加殘暴。

金正恩傳出正在為獨裁政權接班鋪路，不少人認為可能會由金主愛接班。但據英國媒體《太陽報》報導，「北韓領導觀察」（NK Leadership Watch）創辦人麥登（Michael Madden）認為，北韓權力結構可能在未來10年發生巨大改變，一旦金正恩有突發情況，妹妹金與正將在金正恩女兒成年之前擔任過渡領導人，也就是「攝政王」的角色，並可能在接管北韓數小時內開始處決政敵、殺雞儆猴，以鞏固政權。麥登警告，金與正受到父親金正日影響，行刑隊被視為管理傀儡和維持絕對服從的「標準應對措施」。

北韓領導人金正恩胞妹金與正。（圖／翻攝自北韓通信社網頁kcna.kp）

金與正是金正日五個孩子中唯一的女兒，也是唯一一個在金正恩政權中活躍的手足，北韓甚至有傳言稱，2014年金正恩曾經有長達一個月沒有公開露面，金與正在這期間曾短暫代他決策執行，這一切都是為了能夠確保金與正可以隨時接管政權，以保障金氏家族王朝能夠延續世世代代的統治。麥登認為，北韓下一階段權力交接關鍵期將在2030年前後。若金主愛成功在金與正護持下接管北韓政權，她也將是北韓王朝史上第一位女性領導人。

