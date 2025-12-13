金正恩接見歸國士兵 罕見承認北韓軍為俄羅斯排雷

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(13日)刊登北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)的演說，他表示，北韓在今年稍早派出軍隊到俄羅斯庫斯克(Kursk)地區清除地雷，這是平壤罕見地承認向部署的部隊指派了這項具致命性的任務。

根據南韓與西方的情報機構表示，北韓已向俄羅斯派遣逾萬名士兵，支持俄軍對烏克蘭近4年來的入侵。

分析人士指出，俄羅斯則提供北韓財政援助、軍事技術、食品和能源供應作為回報，使這個外交孤立的國家能規避國際社會對它發展核武與飛彈計畫的嚴厲制裁。

廣告 廣告

報導指出，金正恩12日在歡迎一個北韓工兵團返國的儀式上，提到他們「在清除地雷的空檔時間給家鄉和村落寫信」。金正恩還表示，在從8月起的120天部署中，有9名工兵團成員犧牲生命。

金正恩為這些陣亡軍人追授國家榮譽，為他們的英勇「增添永恆的光輝」。

金正恩說，「不論軍官或士兵，你們所有人幾乎無時無刻都展現出高昂的勇氣，克服了難以想像的身心負荷」。他表示，北韓軍隊在不到3個月內，奇蹟地讓廣大的危險地帶變成安全區。

根據北韓官媒公布的照片，微笑的金正恩在平壤舉行的歡迎儀式擁抱歸國士兵，他們有些人看來受傷了，坐在輪椅上。還有其他照片顯示，金正恩向陣亡官兵的家人致哀。

這位北韓領導人9月曾與中國國家主席習近平、以及俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)共同在北京的閱兵儀式中現身。

他並未沒有回應美國總統川普(Donald Trump)在10月亞洲行期間提出的會面邀請。

北韓只曾在4月時證實有派兵支援俄羅斯，而且有北韓士兵在戰鬥中陣亡。

俄羅斯國防部上個月表示，曾協助擊退入侵庫斯克地區烏軍的北韓軍隊，目前在清除這個地區的地雷上扮演重要角色。

根據莫斯科與平壤的一項共同防禦條約，北韓去年派出大約1萬4千名士兵，在庫斯克和俄軍共同作戰。根據南韓、烏克蘭和西方的消息人士表示，有超過6千名北韓士兵陣亡。