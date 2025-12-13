金正恩接見返國工兵團 罕認北韓派兵赴俄掃雷

記者潘紀加／綜合報導

北韓領導人金正恩12日在平壤接見返國的第528工兵團，並證實該部隊今年稍早赴俄羅斯執行掃雷任務，為該國罕見承認其外派士兵被指派從事高風險、致命任務。

南韓「韓聯社」報導，北韓第528工兵團8月初前往俄國西部庫斯克州，執行為期120天的掃雷任務，期間共有9人喪生，倖存成員則於12日返抵北韓。根據北韓官媒「中央通信社」（KCNA）發布的照片，金正恩在歡迎儀式上擁抱受傷官兵，也為殉職人員追授勳章、慰問陣亡士兵家屬，並在演說中高調稱讚部隊表現「英勇」、展現「集體英雄主義」。

相關分析指出，這是北韓罕見承認派兵赴俄從事高風險、致命任務，而平壤目前已派遣約1000名工兵部隊赴庫斯克州，協助俄軍清除烏克蘭士兵埋設的地雷，作為交換，俄方向北韓提供資金援助、軍事技術、糧食與能源供應，使北韓得以規避針對其核武與飛彈計畫的嚴厲國際制裁。

金正恩12日在平壤接見返國工兵部隊，擁抱受傷官兵。（達志影像／路透社）