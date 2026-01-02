金正恩攜女元旦參拜太陽宮 金主愛頻亮相引接班討論

金正恩與妻子李雪主，新年的頭一日就帶著女兒金主愛，與黨政高層前往家族陵寢錦繡山太陽宮，參拜父親金正日與祖父金日成的陵寢。官方釋出的照片顯示，金主愛站在父母中間，第一排正中央的「C位」，顯示身分地位不凡。

金正恩自2012年執政以來，幾乎每年元旦都參謁太陽宮，只有2018、2024與2025年沒露面，今（2026）年則是第一次在這一日帶著女兒亮相，被視為傳遞出重要的接班訊息。

北韓未曾公布過金主愛的年齡，外界推測應該出生在2010年代初期。過去3年，她在國營媒體的亮相日益頻繁，南韓情報機構早已猜測她可能成為北韓第4代領導人。

廣告 廣告

由於北韓將在1月召開第9次勞動黨代表大會，提出未來5年施政規劃，分析認為這次的公開露面時機並非偶然。

而在前一晚的跨年夜，平壤五一體育場舉辦了盛大的新年慶祝活動。當日金主愛跟金正恩穿著同款長版黑色皮大衣亮相，座位也在父母親的中間，鏡頭上的父女檔態度親密，不時牽手咬耳朵。

當新年來臨，金主愛更是起身在父親臉上輕輕一吻，親暱程度馬上成為討論焦點。金正恩稍後在演說中，讚揚北韓人民的努力，表示全國可以為2025年提升國家力量與尊嚴感到驕傲，也呼籲全國保持團結一致。

金正恩高喊，「朝鮮民主主義人民共和國萬歲。」

同一日稍早，金正恩父女也會見了在烏克蘭戰爭中，支援俄羅斯的北韓部隊指揮官家屬，另外會見即將參與農曆新年演出的學生。外界解讀這些動作意在強調金正恩「重視未來世代」的領導風格。