【金正恩攜女出席北韓空軍活動】形似「金牛座」飛彈亮相 發展武力野心畢露

記者潘紀加／綜合報導

南韓「韓聯社」11月30日報導，北韓領導人金正恩日前出席北韓空軍成立80週年紀念活動，高調宣稱空軍將配備新型武器，而現場也陳列各式軍備，包含首度亮相、形似德製「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈的新型飛彈，凸顯持續發展武力野心。

金正恩與其女金朱愛11月28日赴葛麻機場，參與北韓空軍成立80週年慶祝活動，他登上瞭望臺觀看飛行表演，並視察戰機、無人機、預警機、飛彈發射車等各式軍備。金正恩演說時高調表示，空軍將擁有新武裝、展開重大任務，揚言持續強化空軍力量，藉此「嚇阻核戰」、「遏制敵方潛在軍事挑釁」。

廣告 廣告

報導指出，根據北韓官媒公布的照片，會場可見外觀似美軍RQ-4「全球鷹」與MQ-9的「新星-4型」和「新星-9型」等無人機，以及3月公開的新型預警機， MiG-29等戰機則首次搭載與南韓空軍使用的「金牛座」相似的飛彈，疑為新型軍備。

報導分析，北韓近年來持續發展空中戰力，由於其與俄羅斯軍事合作密切，這些新軍事技術和裝備可能來自俄國，也有專家指出，北韓未來還可能引進先進戰機，引發各界關注。

< 金朱愛（左2）陪同金正恩（左4）出席北韓空軍成立80週年紀念活動。（達志影像／歐新社）