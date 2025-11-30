金正恩攜女出席北韓空軍80周年活動 交付新任務：遏制核戰爭

金正恩女兒金主愛身穿與父親相同款式的黑色長版皮大衣陪同亮相 圖：取自 朝中社

[Newtalk新聞] 據《朝中社》與《韓聯社》報導指出，北韓前（28）日在第 2 空軍師第 59「吉永祚英雄」聯隊葛麻機場，隆重舉行朝鮮人民軍空軍成立80周年紀念活動。北韓領導人金正恩攜女兒金主愛一同出席，全程觀摩飛行表演、發表紀念講話，並向空軍部隊交付「新的重大任務」，強調空軍在核戰爭遏制體系中的關鍵角色。

金正恩當天除了出席飛行示威之外，也出席紀念報告會、演出與國防部舉行的紀念宴會。 圖：取自 朝中社

活動當天，金正恩先前往瞻仰英雄飛行員吉永祚半身像並獻花致意，隨後在歡迎儀式中檢閱空軍儀仗隊，並向空軍司令金光赫與政委嚴朱浩轉達祝賀。現場並舉行多梯次示威飛行，女飛行員安玉京、孫珠香組成雙機編隊升空演出，機群在空中拉出三色航跡，發射「禮花」彈，金正恩全程揮手致意並逐一與飛行員握手鼓勵。

廣告 廣告

金正恩在講話中表示，空中作戰不只是武器裝備的較量，更是「思想與信念的對抗」。 圖：取自 朝中社

據報導指出，金正恩在講話中表示，空中作戰不只是武器裝備的較量，更是「思想與信念的對抗」，並強調飛行員的忠誠與精神意志才是決定勝負的關鍵。他指出，北韓空軍未來將「配備新的戰略軍事資產」，並被賦予新的重大任務，在核戰遏制體系中將「獨當一面」。

《朝中社》同時公布，北韓最高人民會議常委會已通過政令，向迎來80周年的空軍部隊授予最高榮譽「金正日勳章」，並由金正恩親自向空軍授勳，將勳章佩掛於空軍軍旗之上。

金正恩攜女兒金主愛一同出席，全程觀摩飛行表演、發表紀念講話，並向空軍部隊交付「新的重大任務」。 圖：取自 朝中社

另一方面，《韓聯社》引述《朝中社》影像指出，紀念活動當天公開的照片中，首次出現外型與南韓空軍使用的德國製「金牛座」遠程空對地導彈相似的飛彈，並掛載於米格-29等戰機上。南韓國民力量黨籍國會議員庾龍源分析，北韓此次首次公開類似「金牛座」形式的遠程空對地導彈，顯示其對地打擊能力正在提升。

報導也指出，現場曝光的裝備還包括外型與美軍E-737「和平之眼」相似的空中預警控制機，以及類似美軍「全球鷹」與MQ-9「死神」的「新星-4型」、「新星-9型」無人機。近年北韓持續推動常規武力現代化，尤其強化過去被視為弱項的空軍戰力，今年5月也曾公開新型中程空對空飛彈實彈射擊畫面。

金正恩攜女金主愛出席北韓空軍80周年活動。 圖：取自 朝中社

金正恩當天除了出席飛行示威之外，也出席紀念報告會、演出與國防部舉行的紀念宴會。其女兒金主愛身穿與父親相同款式的黑色長版皮大衣陪同亮相，這也是她自9月初隨父親公開露面後，時隔約3個月再度現身官方活動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

沒錢給你 送蘇-57好不好？ 戰爭打到快破產 俄與北韓軍事合作淪「以貨易貨」

(影) 北韓運俄武器西伯利亞鐵路被炸毀! 俄軍爆破波蘭援烏鐵路報復？