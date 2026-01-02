金正恩攜女首赴太陽宮謁陵 接班態勢明朗

記者施欣妤／綜合報導

北韓官媒「中央通信社」2日報導，北韓領導人金正恩與妻子李雪主、女兒金主愛，一同赴錦繡山太陽宮謁陵；這是金主愛首次前往謁陵，在太陽宮大廳的合影中則站在父母中間，分析認為金主愛正逐漸確立其北韓下一代領導人地位。

金正恩自2012年執政以來，幾乎每年元旦都前往錦繡山太陽宮，向祖父、北韓建國領袖金日成與父親金正日致敬，今年是首度與女兒金主愛一同亮相。金主愛自2022年公開露面以來，首次前往這個象徵金氏家族正統性的重要場所。官媒發布的照片中，金主愛站在最中間位置，由父母及大批北韓高階官員圍繞，引起國際社會關注。

南韓「韓聯社」報導，在北韓勞動黨第9次全國代表大會即將召開之際，金主愛隨父母參謁太陽宮，不排除是對北韓政權接班釋出明確訊號。事實上，金主愛近年頻頻與父親金正恩一同出席各式活動與視導演訓，接班態勢已逐漸明朗。

金主愛（中）首度前往太陽宮謁陵，向外界釋出明確接班訊號。（達志影像／路透社）