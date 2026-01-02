金正恩攜金主愛參謁錦繡山太陽宮 官媒照片「C位」使繼任猜測升溫

北韓官媒《朝中社》釋出領導人金正恩一家於2026年1月1日新年當天參謁錦繡山太陽宮，向已故領導人金日成及金正日致敬照片。卻把金正恩的女兒金主愛放在正中央的「C位」。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 北韓官媒《朝中社》（KCNA）今天（2日）報導，領導人金正恩於2026年1月1日新年當天參謁錦繡山太陽宮，向已故領導人金日成及金正日致敬。而釋出的照片，卻把金正恩的女兒金主愛放在正中央的「C位」，引發外界對她作為潛在繼承人的猜測進一步加劇。

根據了解，金正恩當日攜妻子李雪主及女兒金主愛與多名高級官員一同現身太陽宮大廳；金主愛站立於父母之間，莊嚴鞠躬致意。分析人士指出，金主愛首次現身在這座象徵性國家陵寢，強化金主愛在北韓政壇的地位；預計即將召開的勞動黨大會，可能正式「確認」金主愛的角色、地位。

金主愛自2022年起頻繁隨同金正恩亮相，包括軍事活動及國家慶典，此次太陽宮參謁被視為繼承象徵的關鍵一步，顯示金氏家族延續統治的意圖。南韓情報機構及國際專家認為，她正被培養為北韓第四代領導人。

