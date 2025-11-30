金正恩放話北韓空軍新任務 金朱愛時隔近3月穿黑皮衣亮相

2025年11月28日，北韓領導人金正恩及女兒金朱愛在元山葛麻機場出席慶祝空軍建軍80週年活動。朝中社/路透社



北韓領導人金正恩近日出席紀念空軍建軍80週年的活動時表示，將賦予空軍新的戰略軍事裝備和「重要任務」，並強調該軍種在核威懾方面的作用。金正恩女兒金朱愛亦與父親同著黑色皮大衣亮相，這是她近3個月來的首度公開露面。

據北韓官媒朝中社報導，金正恩28日於元山葛麻機場舉行慶祝活動時發表演講稱，北韓空軍將獲得新的戰略軍事裝備，並被賦予新的重要職責，但並未具體說明。

他指出，人們對將在核威懾中發揮作用的空軍寄予厚望，希望空軍能夠堅決擊退和遏制敵人各種間諜活動和可能的軍事挑釁，防止其侵犯北韓的主權領空。

2025年11月28日，北韓領導人金正恩在元山葛麻機場出席慶祝空軍建軍80週年活動，並發表演說。朝中社/路透社

儘管金正恩並未就新型戰略軍事裝備進行說明，但南韓媒體《中央日報》就北韓官媒釋出的照片指出，當天首次曝光了一枚外型與德製「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈相似的飛彈，並被掛載在米格-29戰機上。

北韓官媒發布的照片也展示了「晨星-4」及「晨星-9」等軍用無人機，其外型類似於美國的高空偵察無人機及MQ-9多用途無人機「死神」。現場還有一架空中預警機。

一名烏克蘭情報官員稍早亦告訴路透社，北韓已開始大規模生產小型短程的第一人稱視角（FPV）無人機，以及大型中程的戰場攻擊無人機。

金正恩的女兒金朱愛當天與父親同樣身著黑色皮大衣，並戴上墨鏡出席活動，這是她自9月初隨父親前往北京參加中共九三閱兵式以來的首次公開露面。父女二人在觀景台上觀賞空軍飛行表演和文藝演出。

