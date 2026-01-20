金正恩整肅內閣！竣工典禮上當場點名開除副總理

北韓領導人金正恩在一項竣工典禮上當場點名開除負責的內閣副總理。路透社



北韓領導人金正恩似乎又展開人事肅清！他週一（1/19）在參加一項工程竣工典禮時，當場點名開除負責該工程的內閣副總理。

北韓官媒朝中社今日（1/20）報導，金正恩週一出席北韓龍城機械聯合企業第一期現代化改造項目竣工典禮。他當場批評，由於該工程部分負責領導幹部「不負責任、昏庸無能、人為混亂」導致許多困難和經濟損失。

金正恩接著痛批負責機械工業部門的內閣副總理楊勝虎「戲弄黨中央」，直指他能力不足，就像是讓「山羊拉牛車」。金正恩當場點名要求楊勝虎「還來得及時主動辭職」，但他隨後便宣布罷免這位副總理，並警告將會杜絕在領導幹部中「不負責任、明哲保身、遊手好閒的歪風」並進行思想改造。

南韓韓聯社報導指出，金正恩在活動現場公開點名高官並將其解職，可被解讀為是對整個內閣敲響警鐘，起到以儆效尤的作用。由於北韓勞動黨第九次代表大會即將召開，金正恩此舉可被視為對負責經濟工作的內閣進行紀律整頓的措施，並預示在九大和隨後進行的最高人民會議上可能出現大規模人事調整。

