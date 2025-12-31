金正恩新年致辭籲團結 盛讚援俄北韓兵英勇強大

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(1日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)出席在平壤舉行的新年慶祝活動，包括煙火秀、愛國歌曲演唱、以及舞蹈與跆拳道表演。

金正恩在發表演說時，讚揚北韓人民的努力為2025年帶來了「成功與非凡的變革」。隨著北韓預料將在年初召開執政黨全國代表大會、揭示國家未來的發展方向，金正恩也在演說中呼籲全國團結一致。

一般預料，北韓即將召開勞動黨(Workers' ​Party of Korea)第九次全國代表大會，制定北韓未來5年在核武、武器研發與經濟等各領域的計畫。

此外，金正恩也向在烏克蘭戰爭中與俄軍並肩作戰的北韓軍隊傳送新年訊息，稱他們是「最強大的力量與驕傲、是這個國家的強力支柱」，並表示期待他們回國團聚。

報導指出，金正恩在新年賀詞中說，「英勇作戰。你們擁有平壤與莫斯科的支持」。

根據俄羅斯與北韓的一項共同防禦條約，平壤去年派出大約1萬4千名士兵，在庫斯克(Kursk)和俄軍共同作戰。根據南韓、烏克蘭和西方的消息人士表示，有超過6千名北韓士兵陣亡。